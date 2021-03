Oroscopo di mercoledì 24 marzo di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 24 marzo. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: ti trovi in una condizione di forza che sarà attiva anche per le prossime ore. Molti mi diranno: ma io sto male, sto lottando per cercare di vivere al meglio quello che sto affrontando da tempo, ma la forza si trova proprio quando si sta giù e questo è particolarmente vero per l’Ariete. Non mi stancherò mai di ripetere che l’Ariete si riabilita e soprattutto lotta quando è veramente messo alle strette. Quindi dopo due anni, quantomeno un anno e mezzo di grandi difficoltà, io credo che tu abbia veramente una grande voglia di ribellarti a ciò che è stato. Questa deve essere però una ribellione guidata soprattutto dalla logica altrimenti diventa sfogo e questo può creare malinconia, nervosismo. Cura un po’ di più la forma.

Toro

Toro: in questo mercoledì hai bisogno di qualche motivo in più per stare bene e diciamo che la realtà è un po’ diversa dai tuoi desideri. Tu sei una persona molto concreta, Lo dicevo anche ieri, ma se c’è qualcuno che mette in imbarazzo la tua persona o magari in questo momento ci sono anche delle piccole preoccupazioni che riguardano investimenti fatti nel passato, bisogna stare attenti. Con Giove e Saturno in aspetto un po’ critico attenzione proprio alle spese: se devi acquistare qualcosa o se devi prendere dei soldi potrebbero esserci dei ritardi. Diverso discorso invece per chi ha lavorato bene negli ultimi due anni ed è in attesa di un contratto, di un accordo, perché secondo me ci sarà una bella novità entro maggio.

Gemelli

i Gemelli in questa giornata di mercoledì possono contare su una buona vivacità. Le Piccole soddisfazioni della vita sono importanti e tu le cerchi perché il segno zodiacale dei Gemelli in generale è attratto Anche dalle piccole emozioni che si possono ottenere semplicemente grazie ad una telefonata, ad un momento di intimità; quindi sai benissimo che la grande sensazione forse non esiste o è raggiungibile solo per pochi giorni mentre le piccole emozioni che fanno bene al cuore sono giornaliere. Ed è proprio quelle che tu cerchi quindi non Miri alla grande gratifica ma alle piccole emozioni. Ora con Giove e Saturno attivi è possibile risvegliare questo desiderio di emozionarsi anche in amore.

Cancro

Cancro: stai vivendo questi ultimi giorni di Marzo in maniera un po’ esasperata. È dal 20 che sei sotto tensione, ribadisco ancora questa differenza tra single e in coppia: i single sono comunque favoriti in amore perché avere una Venere dissonante non incide da questo punto di vista, ecco perché ogni tanto parlo di amori positivi ma per i single cioè coloro che non vogliono impostare un grande amore, che vogliono vivere all’avventura “Cotta e Mangiata”. Diverso il discorso della coppia perché lì questa Venere ha una complicazione in più: fa vivere delle situazioni di disagio. Quindi non ci sono due oroscopi in amore ma c’è una grande differenza tra chi vive un amore part-time, vuole vivere un’emozione “volante” e chi invece Cerca un po’ di stabilità nelle relazioni di lunga data. Se c’è stata una problematica nascosta in coppia, potrebbe riaffiorare.