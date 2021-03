Delitto Ilenia Fabbri, ecco dov’è la buca scavata per nascondere il cadavere della 46enne. Buca chiusa per evitare eventuali assembramenti

Siamo a Faenza. Qui, in un’area poco distante dal centro della città e a pochi passi dall’abitazione di Ilenia Fabbri, il 53enne Pierluigi Barbieri, reo confesso killer della donna, ha condotto i poliziotti per mostrare loro nei giorni scorsi la buca che, secondo quanto raccontato, avrebbe scavato a ottobre Claudio Nanni ex marito della donna. L’intento sarebbe stato quello di seppellire e nascondere lì il cadavere di Ilenia secondo un piano iniziale poi modificato.

La buca effettivamente, c’è. È profonda un metro e mezzo e si trova sotto uno dei pilastri del ponte ferroviario che passa sopra al Lamone e si estende dall’area del Borgotto a via Lesi. Sono 500 metri dalla casa della donna, 800 metri a piedi. Per diversi mesi probabilmente nessuno l’ha notata tra i passeggiatori che si recano in zona fiume. Nonostante sia trascorso del tempo, la buca è ben visibile.

Si tratta di una buca stretta e lunga oltre un metro, spaziosa abbastanza per inserirvi una valigia. E in effetti sarebbe proprio in un trolley, secondo la confessione di Pierluigi Barbieri, che all’inizio lui e Nanni avrebbero pensato di mettere la 46enne, cospargendo il suo corpo di acido per renderla non riconoscibile.