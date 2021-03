Guendalina Tavassi, matrimonio finito ma Umberto porta ancora la fede | Ecco perchè

Non c’è speranza di un ricongiungimento tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte, anche se quest’ultimo vorrebbe ricucire lo strappo e riconquistare l’ ex gieffina. L’imprenditore napoletano si commuove sui social, mostrando la fede al dito. Ecco cosa è successo

Insieme solo sotto lo stesso tetto

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte sono di fatto separati in casa, perchè continuano a vivere sotto lo stesso tetto anche se la loro relazione è finita.. Una situazione di certo non piacevole ma che continua a nutrire speranze nei fan che li vogliono insieme e innamorati come un tempo.

La coppia ha spiegato in diverse occasioni che hanno deciso di fare così per il bene dei propri figli, anche se Umberto non ha fatto mistero sulla sua intenzione di riconquistare il cuore della moglie. Per adesso le cose rimangono così ma Guendalina nelle ultime ore si è scontrata contro che le punta il dito.

Un momento difficile

Nel frattempo D’Aponte nell’ultimo periodo si è fatto notare per l’assenza sui social. Nelle ultime ore ha spiegato il motivo dichiarando che negli ultimi giorni gli sono arrivati molti messaggi ma che ha preferito rimandare il suo ritorno sui social, in attesa che migliorasse la situazione dei suoi capelli dopo il trapianto.

Umberto ha inoltre specificato che in questo momento si trova in difficoltà e preferisce non parlare della sua vita privata e invita i follower a seguirlo non come coppia, ma semplicemente come persona.

Umberto D’Aponte si commuove

Tuttavia i fan, guardando le sue stories, hanno notato che indossa ancora la fede del matrimonio e molti gli hanno chiesto il perchè, visto che tra i due è finita. Questa domanda evidentemente è andata a toccare delle corde troppo sensibili e pertanto Umberto D’Aponte, nel spiegare i suoi motivi, si è visibilmente commosso.

Con gli occhi lucidi, D’Aponte ha spiegato perchè ha deciso di non togliere la fede:

“Io non la toglierò mai. Nel senso che finché non firmo le carte del divorzio e Guendalina se ne va dalla vita mia non la toglierò mai. Guendalina mi ha dato due figli ed è mia moglie. Non mi fate più questa domanda”

Il marito di Guendalina Tavassi ha dichiarato inoltre che la indosserà anche nei prossimi video su Instagram e che non la toglierà fino a quando non sarà davvero concluso concretamente il suo matrimonio.

La dichiarazione di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte si sono sposati nel 2013 e dalla loro unione sono nati Chloe e Salvatore, rispettivamente nel 2013 e nel 2016. Guendalina ha anche un’altra figlia, Gaia, nata dalla sua precedente relazione con Remo Nicolini.

Guendalina a marzo 2021 ha dichiarato che il rapporto con il marito è giunto al capolinea:

“Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli.”