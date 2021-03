Barbara D’Urso e il flirt con il Visconte Guglielmotti: “Abbiamo dovuto decidere…”

Spunta un altro uomo dal passato di Barbara D’Urso: si tratta del Visconte Guglielmotti, naufrago de L’Isola dei famosi 2021 che ha deciso di ritirarsi dal gioco pochi giorni dopo l’inizio del reality show.

Se Barbara D’Urso ha sempre preferito mantenere la privacy sulla sua vita sentimentale, parlando pubblicamente solo della relazione con il padre dei suoi figli, lo stesso atteggiamento non è stato osservato dagli uomini che hanno avuto modo di frequentarla. Nelle ultime ore, infatti, hanno fatto il giro della rete le dichiarazioni rilasciate dal Visconte Guglielmotti in merito ad una liaison con la conduttrice di Canale 5.

Il gossip su un presunto flirt tra la D’Urso e Guglielmotti è nato nel corso di Pomeriggio Cinque, quando qualcuno ha iniziato a notare le espressioni di Barbara davanti alle dichiarazioni di amore di lui per una donna misteriosa. La conduttrice si era limitata a rispondere ai gossip con parole criptiche: “A me nella vita, avendo alcuni anni, mi sono capitate cose inspiegabili, che poi ognuno interpreta come vuole. Questi episodi sono dei doni che ognuno tiene nel proprio cuore. È bello anche comunicarlo per dare agli altri la consapevolezza che una cosa è successa ad una persona e può accadere anche un’altra e ritrovarsi”.

Il Visconte Guglielmotti rompe il silenzio

Dopo le parole di Barbara D’Urso, il gossip sembrava chiuso, ma le dichiarazioni rilasciate dal Visconte Ferdinando Guglielmotti al settimanale Nuovo hanno riacceso la curiosità di molti.

“Ci siamo incontrati quando eravamo single, abbiamo avuto un interesse reciproco a conoscerci”, ha confessato l’ex concorrente de L’Isola dei famosi al rientro dall’Honduras.

“Confesso che è stato un momento bello – ha aggiunto ancora lui lasciandosi trasportare dai ricordi – . A un certo punto abbiamo dovuto decidere se trasformare il rapporto in un grande amore o in una grande amicizia”.

Consci del rapporto che erano riusciti ad instaurare e del feeling che li teneva uniti, pare che la D’Urso e Guglielmotti si siano trovati d’accordo nel dover prendere una decisione in merito alla loro relazione.

“Abbiamo scelto l’amicizia. Siamo due persone che in un rapporto d’amicizia sono perfette, ma che in qualsiasi altro tipo di legame probabilmente non lo sarebbero state – ha concluso lui – . Non lo sapremo mai”.

Visconte Guglielmotti, addio a L’Isola dei famosi

Annunciato come uno dei naufraghi più attesi de L’Isola dei famosi, il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha abbandonato il reality a poche ore dall’inizio del programma.

Votato dai suoi compagni, il naufrago si è detto completamente demotivato nel continuare il gioco e ha preferito dire addio ad una esperienza che lo avrebbe particolarmente segnato.

“Ho deciso che forse è meglio se me ne vado questa sera. Anche perché sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei più in grado di proseguire questo gioco – ha spiegato Guglielmotti alle telecamere di Canale 5 – . Adesso non sono né dell’umore né dello spirito per restare in gioco. Mi dispiace molto”.

In maniera del tutto inaspettata, quindi, il cast de L’Isola dei famosi ha perso l’amato Visconte.