Luce e gas, la classifica di Altroconsumo: quali aziende garantiscono il miglior servizio

Forniture luce e gas: una scelta che va oltre il prezzo

Scegliere un fornitore di luce e gas rappresenta una decisione importante per le famiglie italiane, specialmente in un periodo di transizione come quello attuale, con la fine del mercato tutelato. La ricerca della tariffa più vantaggiosa non è l’unico criterio da considerare; la qualità del servizio gioca infatti un ruolo cruciale. In questo contesto, Altroconsumo ha condotto un’indagine approfondita su 19 gestori di energia, valutandoli su diversi aspetti fondamentali.

L’importanza della qualità del servizio

Con il passaggio al mercato libero dell’energia, milioni di italiani si trovano a dover scegliere tra numerosi fornitori. L’affidabilità diventa quindi un fattore chiave nella selezione. L’indagine di Altroconsumo ha preso in esame le condizioni contrattuali e raccolto le esperienze dirette di oltre 11.000 clienti per capire come i vari provider rispondano alle aspettative in termini di assistenza clienti, gestione dei problemi, trasparenza delle bollette e chiarezza delle condizioni contrattuali.

Criteri dell’indagine

I fornitori inclusi nello studio coprono dal 70 all’80% della popolazione italiana ed erano presenti nel comparatore tariffe del sito Altroconsumo. L’obiettivo era valutare complessivamente la qualità del servizio offerto attraverso diversi parametri: assistenza telefonica, canali digitali (email, app e sito web), trasparenza delle bollette e gestione dei problemi.

Risultati dell’analisi

Dall’analisi emerge che quattro fornitori hanno ottenuto un giudizio “ottimo”, distinguendosi per la qualità complessiva del servizio: Octopus Energy (83 punti), Sorgenia (79 punti), Alperia (77 punti) e Dolomiti Energia (75 punti). Queste aziende si sono fatte notare soprattutto per l’efficienza nell’assistenza al cliente sia telefonica che online e nella gestione dei problemati riscontrati dai consumatori.

La maggior parte degli operator analizzati ha ricevuto una valutazione di “Qualità globale” buona; tuttavia, tre fornitori si sono posizionati nella fascia media. Nonostante i risultati positivi generalizzati, rimane critica la soddisfazione dei clientela riguardante l’assistenza online.

Puntualizzazione sui problemati riscontrati

Circa il 18% dei partecipanti all’indagine ha segnalato difficoltà con il proprio fornitore legate a bollette errate o modifiche tariffarie non comunicate adeguatamente. La gestione insoddisfacente di queste problematiche sottolinea la necessità per i fornitori di prestare maggiore attenzione alla relazione con i clientela.

Trasparenza delle bollette

In terminologia alla trasparenza delle bollette, alcuni operator come Enel Energia ed Iren hanno mostrato marginidi miglioramento significativitá mentre altri hanno dimostrato eccellenze nel settore.