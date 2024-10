Pulizia del viso, non commettere questo errore: solo così detergi bene il viso

Quando si parla di detergere il viso sono molti a commettere errori banali che compromettono la giusta pulizia del viso.

La cura della pelle inizia con un gesto quotidiano e fondamentale: la detersione del viso.

Questa routine, apparentemente semplice, nasconde però delle insidie che possono compromettere la salute della nostra pelle se non eseguita correttamente. Vediamo quali sono gli errori più comuni e come evitarli.

L’errore che fanno in molti: così si deterge il viso per bene

Il primo passo per una corretta detersione è la scelta del detergente, che deve essere adatto al proprio tipo di pelle. La pelle secca necessita di un prodotto idratante, mentre quella grassa richiede un detergente che contrasti le impurità senza aggredire il film lipidico cutaneo. Un errore comune è credere che “più sgrassa, meglio è”, ma questa convinzione può portare a irritazioni o a una produzione eccessiva di sebo.

Per evitare errori nella scelta del detergente, è essenziale conoscere le proprie esigenze cutanee. Chi ha la pelle secca o sensibile dovrebbe optare per detergenti delicati e idratanti; chi invece ha problemi di pelle grassa o acneica dovrebbe preferire prodotti specifici per purificare i pori e regolare il sebo. Un buon esempio è rappresentato dai detergenti proposti da marchi attenti alla composizione dei loro prodotti, come Skin First, che offrono soluzioni delicate ma efficaci.

Un altro errore frequente è trascurare la rimozione del make-up prima della detersione serale. L’uso di acqua micellare o oli struccanti permette non solo di eliminare ogni traccia di trucco ma anche di preparare la pelle all’azione più profonda del detergente, evitando così l’ostruzione dei pori e prevenendo l’apparizione di imperfezioni.

Lavarsi il viso troppo spesso o utilizzare prodotti aggressivi può danneggiare seriamente la barriera cutanea della pelle. È consigliabile limitarsi a due detersioni al giorno (mattina e sera) ed evitare l’uso quotidiano di scrub aggressivi preferendo esfolianti delicati da usare con moderazione.

Anche la temperatura dell’acqua con cui ci si lava il viso può avere effetti negativi sulla salute della nostra epidermide: l’acqua troppo calda può infatti dilatare i pori e asportare gli oli naturalmente presenti sulla superficie cutanea lasciando la pelle disidratata. L’utilizzo dell’acqua tiepida rappresenta quindi una scelta più equilibrata per preservarne integrità ed equilibrio.

Infine, un gesto spesso sottovalutato riguarda l’asciugatura del viso: utilizzare asciugamani puliti è fondamentale per evitare trasferimenti indesiderati di batterie sulla cute appena detersa. Tamponando delicatamente si riduce inoltre il rischio d’irritazioni dovute allo sfregamento.