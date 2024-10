Prima di accendere i termosifoni devi pulirli per bene: i trucchi per eliminare subito la polvere

Si avvicina la data di accensione dei termosifoni ma è importante pulirlo prima: ecco come rimuovere la polvere accumulata all’interno.

I termosifoni, oltre a essere indispensabili per il nostro comfort durante i mesi invernali, rappresentano anche un elemento d’arredo che richiede una manutenzione costante.

Non solo per questioni estetiche ma anche per garantire l’efficienza dell’impianto di riscaldamento e prevenire le allergie. Vediamo quindi come mantenere puliti i nostri caloriferi.

Come eliminare la polvere dai termosifoni

Prima di tutto, è fondamentale ricordare che la pulizia dei termosifoni deve avvenire quando sono completamente freddi, idealmente prima dell’inizio della stagione fredda. Questo momento si rivela perfetto non solo per eliminare la polvere accumulata durante i mesi estivi ma anche per preparare l’impianto al suo utilizzo ottimale. Inoltre, non bisogna trascurare la vaschetta dell’acqua del radiatore, che va sgrassata regolarmente con una soluzione di acqua, bicarbonato e limone per evitare la proliferazione di batteri.

Per raggiungere ogni angolo e fessura dei termosifoni si possono utilizzare scovoli o spazzole specifiche disponibili in commercio. Queste permettono di eliminare facilmente la polvere senza danneggiare le superfici. L’utilizzo dell’aspirapolvere con un beccuccio adatto può facilitare ulteriormente il lavoro, soprattutto se si proteggono mobili e complementi d’arredo vicini al calorifero.

Un metodo alternativo efficace prevede l’utilizzo dell’asciugacapelli: posizionando un vecchio asciugamano umido sotto il termosifone si può soffiare via la polvere verso il panno. Un altro trucco consiste nell’utilizzare una brocca con acqua calda e sapone di Marsiglia versandola nelle fessure del radiatore; questa operazione aiuta a rimuovere lo sporco accumulato garantendo una pulizia profonda.

Per quanto riguarda le macchie sui caloriferi, semplicemente o più ostinate come quelle giallognole o da ruggine, esistono diverse soluzioni: dall’utilizzo del vapore alla creazione di miscele con bicarbonato o sapone di Marsiglia fino all’applicazione di prodotti antiruggine dopo aver rimosso meccanicamente la ruggine stessa.

Mantenere i termosifoni puliti non è solo una questione estetica ma incide significativamente sull’efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento. La presenza di polvere può infatti ridurre la capacità del sistema di diffondere calore uniformemente aumentando così i consumi energetici ed emissioni nocive nell’ambiente. Inoltre, un calorifero pulito contribuisce a ridurre gli allergeni presenti nell’aria migliorando così la qualità della vita domestica.