Meteo, le previsioni dal 29 marzo al 25 aprile. Dal 29 marzo prevalente il regime anticiclonico, poi pian piano temperature si attenuano

A partire dal 29 marzo e fino al 4 aprile, ci saranno temperature piuttosto alte con punte fino ai 25°C per via della prevalenza di un regimeanticiclonico che assicurerà condizioni atmosferiche stabili. Vi saranno valori di precipotazioni per lo più sotto la media e temperature più alte rispetto ai valori di riferimento su gran parte del nostro Paese.

Dopo la settimana santa, dal 5 all’11 aprile 2021, l’anomalia positiva della pressione vedrà un leggero calo, soprattutto al nord. Al centro sud i valori di precipitazione resteranno sotto la media mentre torneranno in media al nord. Le temperature saranno sui consueti range a settentrione, nella media al centro e al sud sopra la temperatura media.

Dal 12 al 18 aprile, si ripresenterà una debole anomalia barica positiva in tutta Italia, ma non avrà grandi effetti su variazioni di precipitazioni e temperature rispetto al clima medio del periodo. Solo al Sud le temperature saranno ancora in lieve crescita.

Dal 19 al 25 aprile, si attenua l’anomalia positiva a Nord Ovest e sulle Isole, con precipitazioni e temperature che non sembreranno mostrare variazioni importanti rispetto ai valori che si attendono nel suddetto periodo.