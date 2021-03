Nuovo Dpcm, Matteo Salvini: “Impensabile tenere chiusa l’Italia ad Aprile”

Il commento a caldo di Matteo Salvini dopo l’annuncio delle nuove misure restrittive in vigore fino ad aprile.

“È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile. Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue chiediamo al presidente Draghi che dal 7 aprile, almeno nelle regioni e nelle città con situazione sanitaria sotto controllo, si riaprano le attività chiuse e si ritorni alla vita a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar, oratori, negozi”. Questo il commento a caldo di Matteo Salvini dopo l’annuncio delle nuove misure restrittive previste per l’Italia.

“Qualunque proposta in Consiglio dei Ministri e in parlamento avrà l’ok della Lega solo se prevederà un graduale e sicuro ritorno alla vita”, ha detto il leader della Lega proprio mentre era in corso la Conferenza stampa di Mario Draghi e di Roberto Speranza per annunciare le nuove misure. A scatenare la posizione di Salvini, l’addio alle zone gialle. Fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. Al termine della cabina di regia sul nuovo decreto, è alla fine prevalsa la linea rigorista. Confermate tutte le restrizioni. L’unica novità dovrebbe riguardare il ritorno in classe fino alla prima media anche in zona rossa.

