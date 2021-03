Uomini e Donne, Beatrice ha un progetto con l’ex corteggiatore di Sophie e confessa: “Davide non era il ragazzo giusto”

Beatrice Buonocore, una delle corteggiatrici di Uomini e Donne, più apprezzate di quest’anno, si è lasciata andare in un’ intervista rilasciata al Magazine del programma, confessando che non solo ha dimenticato Davide Donadei, ma che ha anche un progetto con Giorgio, l’ex corteggiatore di Sophie Codegoni.

Dopo Uomini e Donne

E’ rimasta nel cuore dei telespettatori di Uomini e DonneBeatrice Buonocore, corteggiatrice del tronista Davide Donadei, il quale ha preferito alla fine Chiara Rabbi. La studentessa di Economia non ha nascosto il suo dolore e la sua delusione per questa scelta e ancora adesso i fan sperano di vederla presto come tronista nel dating show di Maria De Filippi.

Intanto Beatrice è andata avanti, trasferendosi a Roma e a Uomini e Donne Magazine ha confessato che Davide ormai non è che un lontano ricordo.

Beatrice Buonocore scrive canzoni

L’ex corteggiatrice di Davide ha dichiarato di stare bene e che in questo momento è impegnata a costruire il suo futuro. Nata a Torino nel 2000, Beatrice si è trasferita dall’ Emilia Romagna (dove studia) a Roma, città di cui si è innamorata dopo l’esperienza di Uomini e Donne.

Forse non tutti sanno che la Buonocore ama la musica e in questo momento sta anche scrivendo canzoni, oltre a dedicarsi all’ Università, dove è iscritta alla facoltà di Economia. “Vorrei fare il trasferimento a Roma e iscrivermi alla Sapienza”. Ha sottolineato.

Non pensa più a Divide

Il suo percorso a Uomini e Donne ha appassionato il pubblico. Purtroppo le cose non sono andate come si sperava. Davide ha seguito il suo cuore e si è lanciato tra le braccia di Chiara. Beatrice ha confessato di non pensarlo più, anche se ogni tanto le capita di seguirlo sui social, soprattutto perchè sono le amiche a tenerla aggiornata.

“All’inizio ne stavo lontana, non volevo stare male.” Ha fatto sapere l’ex corteggiatrice. “Poi, spinta da non so cosa, ho provato, anche per vedere che effetto mi facesse. E nulla, nessunissimo effetto. Sono stupita anche io da questa cosa. L’avevo presa male all’inizio ma ho avuto tante persone accanto, che mi hanno sostenuto e anche aiutato a “tirarmene fuori”, tra virgolette”.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne, Beatrice Buonocore primo scatto dopo la scelta: chi la consola?

Beatrice ha inoltre specificato che si è rivista, guardando tutte le puntate e ha capito che Davide non è il ragazzo giusto per lei. “L’ho capito anche da alcuni discorsi che faceva…Non so, per esempio Davide diceva di non credere molto nell’amicizia tra uomo e donna… e io però ho tanti amici maschi. Al netto di questo periodo, in un’epoca diversa, ho sempre avuto uno stile di vita molto sciolto: sono una che va a ballare, ama divertirsi. Penso che fossimo diversi e, in alcune cose, incompatibili. Ciò non toglie che gli avrei detto di sì se mi avesse scelto”.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne, Beatrice e Giorgio insieme: si sono visti dopo la scelta

L’amicizia con Giorgio

Tuttavia, la bella Buonocore ha una grande amico al suo fianco, ossia Giorgio l’ex corteggiatore di Sophie Codegoni. I due hanno una bella amicizia niente di più ma c’è qualcosa che per loro bolle in pentola: “Mi ci trovo bene a parlare, è un ragazzo gentile e generoso. Si era anche offerto di aiutarmi a traslocare, poi per la situazione che stiamo vivendo ora non è stato possibile. Abbiamo un progetto insieme… ma non posso dire nulla”.