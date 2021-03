Principe Andrea in bolletta, non ha neanche i soldi per la casa!

Il terzogenito della regina Elisabetta II ha una facilità impressionante nel mettersi nei guai e imbarazzare la Corona…

Harry e Meghan imbarazzanti per la Corona? Non sono i primi

Adesso si parla tanto del principe Harry e di Meghan Markle e delle ricadute che l’intervista con Oprah Winfrey potrebbe avere sulla monarchia britannica, ma è indubbio che i duchi del Sussex non siano i primi ad aver messo in imbarazzo la Corona, a torto o a ragione. ll principe Harry, in particolare, ha avuto modo di “imparare dai migliori”, come si suol dire, o dai peggiori, a seconda della prospettiva da cui si guardi la situazione.

Il principe Andrea duca di York, pecora nera della famiglia

Prima di lui e della sua gentile consorte, per anni è toccato al principe Andrea il ruolo di “imbarazzo ufficiale” della Royal Family, per i suoi comportamenti sopra le righe e le sue frequentazioni eccentriche. Certo, nulla è mai stato grave come i rapporti del terzogenito della regina con Jeffrey Epstein e il suo coinvolgimento nel traffico e sfruttamento della prostituzione minorile del miliardario americano.

Recluso a Windsor, escluso dalle nozze di Beatrice

Questa vicenda, che ha una rilevanza penale, è già costata al principe Andrea l’abbandono di ogni ruolo pubblico e ufficiale all’interno della famiglia reale, è persino stato escluso dalle foto ufficiali delle nozze della figlia Beatrice e vive praticamente come un recluso a Windsor, nella casa che divide con Sarah Ferguson, sua ex moglie legalmente ma compagna di una vita dal punto di vista pratico, l’unica che sia rimasta sempre al suo fianco.

Andrea e Sarah Ferguson, due cuori e una capanna… da 17 milioni di sterline

Insieme i due, che potrebbero anche risposarsi in futuro, hanno cercato di acquistare un’altra casa: uno chalet a Verbier, sulle Alpi svizzere, dove la Royal Family da sempre si concede una, chiamiamola così, settimana bianca. Va da sé che la casa che deve accogliere dei reali deve essere alla loro altezza e in questo caso parliamo di una proprietà che vale la bellezza di 17 milioni di sterline... o almeno le valeva nel 2014, quando il duca di York e Sarah Ferguson si decisero all’acquisto.

Il duca di York ha finito i soldi e non può pagare la casa!

Pagarono le prime due tranche, mentre la terza ultima era prevista entro il 1° gennaio del 2020 ma non è stata versata: ben 6,6 milioni di sterline, che comprendevano gli interessi dato che Andrea e Sarah erano già in forte ritardo coi pagamenti. Ma come ha fatto il figlio prediletto della regina a trovarsi improvvisamente in bolletta? È presto detto: il coinvolgimento nello scandalo Epstein lo ha costretto ad allontanarsi “fino a data da destinarsi” ma ormai chiaramente in pianta stabile dalla vita pubblica e dai suoi incarichi a corte, e la cosa ha naturalmente prosciugato le sue entrate annuali.

Il proprietario dello chalet denuncia i duchi di York

A distanza di mesi, il proprietario ha deciso di denunciare i duchi di York alle autorità svizzere nonostante le preghiere dei duchi di York ad attendere ancora. Sembra ci siano messaggi Whatsapp in cui la stessa Sarah Ferguson gli chiede di attendere: “Pagheremo tutto”, “La prego, ci dia ancora un po’ di tempo”: e in effetti non si capisce se sia più imbarazzante non aver pagato per intero una casa pur essendo figlio e “nuora” di una delle donne più ricche e potenti del pianeta, o il fatto di supplicare tempo e comprensione come dei poveretti qualunque…

Come confermato da un portavoce del principe, la disputa è arrivata in tribunale e i dettagli fanno parte di un accordo di riservatezza tra le parti. Sembra che i duchi di York avessero intenzione di vendere lo chalet per ripianare i debiti e avessero anche avviato i procedimenti per la vendita ma è indubbio che la cattiva pubblicità potrebbe aver abbassato il valore dello chalet e quindi l’ammontare della cifra spettante al creditore.

Tocca alla Royal Family aiutare economicamente Andrea?

È possibile anche che il proprietario svizzero abbia deciso di raccontare tutto alla stampa nella speranza che la famiglia reale desse una mano ai duchi per pagare l’ultima tranche ma sembra che da Buckingham Palace, che non ha commentato la vicenda, non arriverà alcun aiuto. Del resto, con l‘intervento di Harry e Meghan e le accuse di razzismo, la regina ha ben altre gatte da pelare.