Covid, Papa destina 1.200 dosi di vaccino ai poveri: “Nessuno sia escluso a causa della povertà”

L’Elemosineria Apostolica destina 1.200 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech ai poveri, forte il messaggio del Papa: “Nessuno sia escluso dalla campagna a causa della povertà”. Online l’iniziativa per un “vaccino sospeso”.

Un importante gesto di solidarietà per tutte le persone più bisognose, quello dell’Elemosineria Apostolica. Rispondendo ai diversi appelli lanciati da Papa Francesco, affinché nessuno venga escluso dalla campagna vaccinale anti Covid-19, la Santa Sede ha acquistato 1200 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech, che verranno offerte gratuitamente alle persone più povere ed emarginate, a coloro che a causa della condizione versano diventano le più esposte alla minaccia del virus.

Proprio per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, lo stesso Pontefice ha più volte incoraggiato tutti i cittadini a vaccinarsi, come atto di responsabilità non solo verso se stessi, ma anche verso il prossimo e il benessere collettivo.

“Al primo posto i più vulnerabili e i bisognosi”

Come comunicato anche dall’Avvenire, “per dare concretezza ai diversi appelli di Papa Francesco perché nessuno venga escluso dalla campagna vaccinale anti Covid-19” l’Elemosineria Apostolica compie un altro gesto di solidarietà verso le persone più vulnerabili. In occasione della Settimana Santa, la Commissione Vaticana Covid-19 destinerà altre dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, acquistate dalla Santa Sede e offerte dall’Ospedale Lazzaro Spallanzani, ai più bisognosi. Si tratta di 1200 fiale, che permetteranno la vaccinazione di coloro che, a causa delle condizioni in cui versano, risultano più esposte alla minaccia del virus.

LEGGI ANCHE: Scuola in sciopero contro la DAD: oggi manifestazioni in 60 città italiane

Chiunque volesse partecipare all’iniziativa promossa dalla Santa Sede, e volesse aiutare le persone più fragili e in difficoltà, potrà farlo attraverso una donazione on-line, sul conto della carità del Papa gestito dalla Elemosineria Apostolica (www.elemosineria.va). L’iniziativa consistite in una sorta di “vaccino sospeso”, e permetterà quindi di acquistare una dose e donarla ai più bisognosi.

LEGGI ANCHE: Maxi confisca nella Capitale: 13 milioni di beni all’ex boss della Banda della Magliana

Forte, in questo senso, il messaggio del Papa: “Chiedo a tutti: ai responsabili degli Stati, alle imprese, agli organismi internazionali, di promuovere la cooperazione e non la concorrenza, e di cercare una soluzione per tutti: vaccini per tutti, specialmente per i più vulnerabili e bisognosi di tutte le regioni del Pianeta. Al primo posto, i più vulnerabili e bisognosi!”. Il Pontefice, infatti, ha ribadito più volte come le differenze sociali non devono sollevare muri, argini: a nessuno deve essere precluso il farmaco a causa della povertà.