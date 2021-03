Insegue e sperona due rapinatori che lo avevano derubato: due morti

È stato risolto il giallo dei cadaveri trovati venerdì sera nel napoletano, tra Marano e Villaricca, sulla via Antica Consolare Campana.

A uccidere i due è stato Giuseppe Greco, di 25 anni.Era appena stato rapinato dai due uomini: Domenico Romano, 40 anni, e Ciro Chirollo, 30 anni, che si trovavano a bordo di uno scooter e gli avevano appena sottratto sotto minaccia armata un prezioso orologio.

Cosa è accaduto

Greco, a bordo della sua smart, ha insguito i due rapinatori e li ha speronati per poi scaraventarli con violenza a terra. Il 25enne secondo la ricostruzione dei cc, dopo aver speronato con una Smart i due che erano a bordo di un T Max, si è allontanato per poi presentarsi in caserma. La Smart è finita contro un muro; lo scooter era a poco distanza. Le persone morte erano entrambe di Sant’Antimo e pregiudicate. Il tentativo di rapina e il successivo inseguimento è avvenuto a Marano al confine con Villaricca, in via Antica Consolare Campana. Sul posto sono stati trovati un orologio Rolex, probabilmente sottratto alla vittima, e una pistola.

La Procura valuta la versione della vittima

Dopo una nottata passata ad ascoltare testimoni e ad acquisire elementi, la Procura di Napoli Nord – procuratore facente funzioni Carmine Renzulli e il sostituto Paolo Martinelli – sta tirando le somme del tragico episodio avvenuto ieri sera. Il pm ha ascoltato fino alle 7 di stamani soprattutto il 26enne Giuseppe Greco, incensurato, che ha raccontato di essere stato alla guida della Smart che avrebbe speronato lo scooter dove viaggiavano i due pregiudicati, che a suo dire lo avevano rapinato poco prima. Gli inquirenti stanno verificando con attenzione la versione fornita dal 26enne, che si è allontanato subito dopo l’impatto con il mezzo a due ruote per poi presentarsi alla caserma dei carabinieri; stanno cercando di capire se fosse lui il conducente effettivo dell’auto. La dinamica del fatto sembra comunque compatibile con quanto emerso dalle testimonianze, compresa quella di Greco, anche se per ora gli Procura e carabinieri non si sbilanciano; di certo una rapina sembra essere avvenuta, visto che è stato ritrovato un rolex e una pistola sull’asfalto.