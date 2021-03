Estate 2021: voli a 20 Euro in Italia, è scontro tra le compagnie low cost

Le compagnie low cost puntano sull’Italia per la prossima estate mettendo in vendita biglietti a prezzi molto bassi e investendo su nuove rotte.

Si annuncia un’estate molto movimentata per le compagnie low cost che puntano tutto sull’Italia dopo il periodo di calo dovuto all’acuirsi della pandemia. In modo particolare, a contendersi il suolo italico sono le compagnie aeree come Rayanair, Wizzair, Volotea, Easyjet e Neos che hanno già messo le mani avanti aprendo nuove rotte e mettendo in vendita biglietti a prezzi stracciati.

La meta della prossima estate

Una delle mete più ambite della prossima estate sarà la Sardegna, dove l’aeroporto di Olbia farà da tramite per un gran numero di passeggeri, secondo le aspettative. Fino a questo momento si era puntato a turisti stranieri, ritenuti più danarosi di quelli nostrani, aprendo quindi a Volotea e Easyjet, ma ora questa barriera è caduta e dal 29 Aprile Wizz Air, compagnia aerea ungherese, varerà la rotta: Milano Malpensa – Olbia con biglietti che per il mese di maggio vengono venduti a 25 Euro (andata e ritorno) e a luglio a 50 Euro.

Olbia, in particolare, sarà molto contesa da Alitalia, Volotea, Wizz Air e Neos, ma in generale tutto il territorio italiano dovrebbe essere terreno di scontro tra le compagnie aeree e non solo per quanto riguarda il turismo nazionale, ma anche quello europeo, ancor più di Spagna e Grecia. Nel mese di luglio, per esempio, le tariffe sono arrivate a 16 Euro (andata e ritorno ed esclusi gli extra). La situazione è talmente concorrenziale che i vari piani di espansione vengono valutati addirittura come esagerati dagli esperti del settore. Per il mese d Luglio si prevede una ripresa della domanda di traffico che però dovrebbe essere del 55% inferiore allo stesso mese del 2019. In agosto, invece, la differenza, dovrebbe essere del 52%.

Secondo gli esperti, in questo clima, ad avere la peggio saranno gli aeroporti italiani che dovranno offrire incentivi al traffico per rimediare almeno una parte dei passeggeri smarriti durante la pandemia. L’amministratore delegato di uno scalo del Nord Italia, commenta così: “c’è una sfida al ribasso mai vista prima”. La strategia dei concorrenti è quella di offrire costi aeroportuali nulli per 2-3 anni. Per quanto riguarda Ryanair, la compagnia irlandese, a livello nazionale, annovera 100 rotte, di cui 30 nuove. Quindi 1500 voli a settimana per 28 aeroporti nel Paese. Solo nello scalo di Bergamo la compagnia di Michael O’Leary ha stabilito di aumentare a 20 gli aerei basati, mentre nei prossimi mesi è previsto anche l’arrivo del primo Boeing 737 Max e 600 voli settimanali tra quelli domestici e internazionali.

Presso lo scalo di Malpensa, invece, trasferirà due Boeing 737 classici per organizzare 30 rotte e circa 200 voli settimanali. A cercare di tener testa a Ryanair troviamo Wizz Air che avrà 4 basi aeroportuali italiane compresa Palermo, di prossima inaugurazione. Dall’aeroporto di Milano Malpensa, da Bologna, Treviso e Verona dal 2 giugno i voli per Olbia saranno 2 al giorno. Sulla rotta Palermi – Torino, questa compagnia si sfiderà con Ryanair, Volotea e Blue Air. Su Palermo – Milano, invece, punteranno EasyJet, Ryanair e Neos (per Malpensa), Alitalia (a Linate) e Ryanair a Bergamo.

Leggi anche: Ferro (Fdl) a Meteoweek: “doveva essere il governo dei migliori, sembra un Conte ter” [Video]

Leggi anche: Omicidio Bolzano, Benno aveva accettato di curarsi. Il retroscena

Easyjet, invece, pur avendo annunciato un aumento dei posti sui voli in Italia, soprattutto tra Nord e Sud, mira ad affermarsi sulla Costa Smeralda con 5 nuove rotte estive su Olbia da Bologna, Verona, Torino, Bari e Bergamo. Solo questa low cost viaggerà da tutte e tre gli aeroporti lombardi di: Malpensa, Bergamo e Linate. Infine anche Volotea ambisce alla Costa Smeralda aprendo lì una nuova base, il suo piano è quello di mettere in vendita oltre 5000 posti tra la Sardegna e la penisola, aprendo rotte anche con Catania e Cuneo. Da giugno Volotea metterà in vendita altri 72 mila posti e volerà da Milano, diretta a Catania, Lampedusa e Pantelleria. La prossima, decisamente, sarà un’estate molto affollata per i nostri cieli.