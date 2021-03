Covid, infettata una famiglia di 7 persone: morta la madre di 33 anni. È accaduto in Texas, la donna non aveva altre patologie

Victoria Gallardo, 33 anni del Texas, è morta di Covid il 16 marzo scorso. La donna lascia il marito Armando e 5 figli. Victoria aveva contratto il Covid 6 settimane fa con tutta la sua famiglia. Erano estremamente attenti a tutto, rispettando tutte le regole, finché la figlia di 9 anni, Amanda, non si è «ammalata a scuola».

Da lì tutta la famiglia ha contratto il virus, compresa Gianna, la loro ultimogenita nata pochi giorni prima che Victoria contraesse il Covid il 2 febbraio scorso. Nel frattempo sono guariti tutti tranne Victoria che purtroppo non ce l’ha fatta.

Il virus si è trasformato in poco tempo in polmonite e hanno dovuto ricoverare la 33enne in terapia intensiva in gravi condizioni. Poi è entrata in coma farmacologico. Il marito ha raccontato:«Mi si è spezzato il cuore quando il dottore mi ha detto che non poteva fare nulla per salvarla».

Armando ha inoltre pubblicato un video su Facebook il 9 marzo scorso in cui ha pregato le persone di indossare le mascherine.