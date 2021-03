Due kamikaze si fanno esplodere in una cattedrale: 14 feriti, il video choc

Nessuna organizzazione ha ancora rivendicato l’attentato terroristico. I media locali, su suggerimento delle autorità, ipotizzano però il coinvolgimento di Jamaah Ansharut Daulah, gruppo jihadista associato all’Isis. Già nel 2018 Jad aveva realizzato alcuni attacchi suicidi nelle chiese, costati la vita a 30 persone.

tw // bomb attack, explode

this is what happened with gereja katedral makassar. oh my god this is not one or two times happened in indonesia. i’m so crying 🙂pic.twitter.com/dKaIjTwsYA

— ustadz jamal evans (@rogersdrysdale) March 28, 2021