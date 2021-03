Oroscopo di domenica 28 marzo di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 28 marzo. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: n questa domenica ti senti un pochino scontroso ma questa tua rabbia non corrisponde ad un atteggiamento negativo nei confronti degli altri o di quello che stai vivendo. Più che altro è una rabbia maturata nei mesi, la rabbia di non poter fare tutto quello che desideri, di dover affrontare un problema fisico prima di rimetterti in gioco. Però a distanza si nota un grande miglioramento. già adesso questo Sole importante nel tuo segno zodiacale regala forza. E allora, se ci sono delle cose da fare, Non bisogna dire No. Questa domenica va presa con le pinze Soprattutto se hai dei legami familiari o personali un po’ complessi.

Toro

Toro: sarà molto importante puntare sui mesi di aprile e maggio. Il toro è un segno molto attento all’amore, vuole essere fedele, cerca di esserlo almeno, pretende il massimo della fedeltà e sappiamo che è un segno anche geloso. In tutti i rapporti dove c’è qualcosa da sospettare o di poco chiaro Bisognerà stare un pochino attenti. Quindi se c’è un dubbio sulla fedeltà di una persona o magari in questi giorni sei preso da questioni familiari, attenzione! Ricordo che c’è un premio in arrivo entro Maggio.

Gemelli

Gemelli: questa è una domenica interessante con Luna Marte Venere favorevoli. Quanto è importante per te ritrovare la creatività, il senso del bello? È molto utile in questo periodo anche pensare ad un cambiamento che può essere importante anche nei confronti della vita che ti circonda. del lavoro. Per essere creativi è necessario naturalmente essere anche un pochino curiosi e tu stai ritrovando piano piano Quella curiosità che prima era sparita. Bisogna organizzare bene le basi da cui spiccare il volo: questo è un periodo buono anche per i sentimenti.

Cancro

Cancro: forse non sei proprio del tutto convinto di un amore, tante volte ho spiegato che gli amori part-time vanno pure bene, che non impegnano, ma le storie di vecchia data o le separazioni… ecco, lì c’è da dire che veramente qualcosa no va. Penso che in questo momento tu sia pieno di pensieri, pieno di tensioni, e devi anche fare qualcosa per ritrovare un po’ di equilibrio interiore. Dal punto di vista lavorativo sappiamo che entro metà anno ci sono delle novità dunque il tuo valore non si discute ma ci sono delle persone che remano contro oppure stanno cambiando capi, riferimenti, quindi anche tu pensi che dovrai cambiare o mantenere il tuo ruolo, cercare di mantenerlo.