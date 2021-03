Paola muore a 59 anni stroncata da un aneurisma. Aveva battuto il Covid. La donna era caposala alla clinica Pierangeli di Pescara

Paola Cetrullo, 59 anni, caposala del reparto Chirurgia alla clinica Pierangeli di Pescara, è morta ieri all’ospedale di Ancona. La donna era sposata con Gianni Forlani, dirigente medico del reparto Medicina. Paola lascia tre figlie. Lo scorso anno, Paola aveva contratto e sconfitto il Coronavirus.

Il 9 maggio 2020, poi, è cominciato un vero calvario per la donna e per i suoi familiari. Mentre si preparava a tornare a lavorare in clinica dopo aver sconfitto il Covid, ha avuto un malore, un aneurisma cerebrale per cui si è dovuta sottoporre a un delicato intervento chirurgico. Poi, un lungo ricovero in ospedale e un periodo di riabilitazione nelle Marche. Quanto sembrava che stesse meglio, a fine estate ha avuto una nuova ricaduta.

Si è quindi dovuta sottoporre a una nuova operazione chirurgica e anche stavolta sembrava star meglio. Invece, è peggiorata improvvisamente e date le complicanze, l’hanno ricoverata all’ospedale di Ancona dove è morta ieri mattina.