Bollettino coronavirus 29 marzo: 12.916 contagi, 417 decessi.

Sono 12.916 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale da febbraio scorso di 3.544.957. Ieri i casi erano stati 19.611. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 417 le vittime in un giorno (297 ieri), per un totale dall’inizio della pandemia di 108.350.

Sono 3.721 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 42 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, sono 192 (ieri erano stati 217). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.163 persone, in aumento di 462 unità rispetto a ieri.

Sono 156.692 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 272.630. Il tasso di positività sale all’8,2%, in aumento di un punto rispetto a ieri, quando era al 7,2%. Ad oggi in Italia ci sono 565.993 attualmente positivi, 7.242 in meno rispetto a ieri. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.870.614 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.725 unità.

Intanto Johnson&Johnson

Johnson & Johnson inizierà le consegne del suo vaccino in Europa il 19 aprile. Lo riferisce l’azienda alla France Presse.

In Piemonte 1.504 positivi,- 5 ricoverati in intensiva

Leggero calo dei ricoverati in terapia intensiva, in Piemonte: nel bollettino dell’Unità di crisi della Regione è riportata una diminuzione di 5 pazienti che fa scendere il totale a 364 (-5 rispetto a ieri). Non si ferma, invece, l’incremento negli altri reparti, +61 rispetto a ieri, il totale passa a 3.837. I decessi sono 18 (di cui 1 registrato oggi). I nuovi contagi sono 1.504 con un tasso di positività del 10.6% rispetto ai 14.197 tamponi diagnostici processati (6.158 antigenici); la quota di asintomatici è del 37,9% Le persone in isolamento domiciliare sono 31.584, gli attualmente positivi 35.785, i guariti + 1.276.

Nel Lazio 1.403 casi, Roma a quota 800

“Oggi su oltre 10 mila tamponi nel Lazio (-4.888) e oltre 4 mila antigenici per un totale di oltre 14 mila test, si registrano 1.403 casi positivi (-433), 45 i decessi (+31) e +1.561 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive – aggiunge D’Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%. I casi a Roma città sono a quota 800”.

In Friuli Venezia Giulia 301 casi su 3.520 tamponi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.841 tamponi molecolari sono stati rilevati 257 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,05%. Sono inoltre 679 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 44 casi (6,48%). I decessi registrati sono 11; i ricoveri nelle terapie intensive ammontano a 86 mentre quelli in altri reparti 680. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.275, con la seguente suddivisione territoriale: 700 a Trieste, 1.711 a Udine, 631 a Pordenone e 233 a Gorizia. I totalmente guariti sono 74.080, i clinicamente guariti 3.538, mentre quelli in isolamento scendono a 14.740. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 96.399 persone con la seguente suddivisione territoriale: 18.037 a Trieste, 46.567 a Udine, 19.050 a Pordenone, 11.671 a Gorizia e 1.074 da fuori regione.

Nelle Marche 232 positivi in 24 ore

Sono 232 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi. Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione, specificando che “nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.498 tamponi: 742 nel percorso nuove diagnosi (di cui 42 nello screening con percorso Antigenico) e 756 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 31,3%)”. Tra i 232 nuovi casi, il numero più altro, 99 , è in provincia di Ancona, che resta ancora la più colpita, seguita da Pesaro Urbino con 51, Macerata con 37, Fermo con 24 in provincia, Ascoli Piceno con 7 e 14 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (38),, contatti in setting domestico (44), contatti stretti di casi positivi (116), contatti in setting lavorativo (3), contatti in ambiente di vita/socialità (4), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1). Per altri 26 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 42 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 6 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 14%”.

Abruzzo, 224 nuovi casi e 17 morti,aumentano ricoveri

Sono 224 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.002 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7,46% dei campioni. Si registrano 17 decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.100. In lieve aumento i ricoveri, che passano dai 690 di ieri ai 698 di oggi. Il tasso di occupazione dei posti letto resta oltre le soglie di allarme sia per le terapie intensive sia per l’area non critica. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 97 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 45: 7 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 32 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. I 17 decessi, cinque dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano persone di età compresa tra 61 e 102 anni: 6 in provincia di Chieti, 5 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Teramo e 4 in provincia di Pescara. Gli attualmente positivi sono 10.562 (-104): 620 pazienti (+7) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 78 (+1, con 6 nuovi accessi) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 9.864 (-112) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 52.112 (+311). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 582 test antigenici. Del totale dei 64.774 casi accertati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza ad oggi, 15.652 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+43), 16.569 in provincia di Chieti (+116), 16.999 in provincia di Pescara (+34), 14.832 in provincia di Teramo (+31) e 530 fuori regione (+1), mentre per 192 (-1) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Calo contagi in Sardegna (164), tasso positività 1,6%

Calo dei contagi in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore a fronte di 9.725 tamponi sono stati riscontrati 164 casi di positività al Covid-19 (44.854 complessivamente dall’inizio dell’emergenza), 120 in meno del giorno precedente e con un tasso di positività del 1,6%. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano anche tre decessi (1.229 in tutto). Sono, invece, 200 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+11), mentre sono 31 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.747. I guariti sono complessivamente 29.461 (+88), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 186. Sul territorio, dei 44.854 casi positivi complessivamente accertati, 11.286 (+86) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.025 (+24) nel Sud Sardegna, 3.695 (+3) a Oristano, 8.781 (+13) a Nuoro, 14.067 (+38) a Sassari.

Ancora un morto e 35 nuovi positivi in Alto Adige

Un altro decesso per le conseguenze dell’infezione da Covid-19 viene registrato in Alto Adige nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale 1.121 per effetto anche di altri sette decessi che risalgono al mese di febbraio, ma di cui, come riferisce l’Azienda sanitaria provinciale, è stata data comunicazione ora. Pochi i test effettuati come solitamente accade nel fine settimana (249 pcr, di cui 74 nuovi test, 3.671 test antigenici) e pochi, di conseguenza, i nuovi casi positivi accertati: 35, di cui 18 con tampone pcr e 17 con test antigenico rapido. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 31, di cui 2 all’estero, nei reparti di terapia intensiva (uno in meno rispetto ad ieri); 98 nei normali reparti ospedalieri (4 in più); 91 nelle strutture private convenzionate (4 in meno) e 99 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes(12 in meno). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 3.339, mentre i guariti sono 66.897 (101 in più).

