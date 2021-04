Maxi sequestro: 60 milioni di mascherine pericolose pronte a invadere l’Italia

La Guardia di Finanza di Gorizia ha sequestrato oltre 60 milioni di mascherine perché non conformi e ritenute pericolose.

Oltre 60 milioni di mascherine non a norma e dunque pericolose per la nostra salute nella battaglia al Covid, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Gorizia. Si tratta degli effetti di una precedente inchiesta della Procura di Gorizia sui dispositivi di protezione individuale da destinare alle aziende sanitarie del Fgv.

Operazione della Guardia di Finanza

Questo è il residuo da 250 milioni di pezzi ricevuti dalla precedente organizzazione per l’emergenza. Stando ai risultati delle analisi la capacità filtrante di queste mascherine era 10 volte inferiore rispetto a ciò che era stato dichiarato. Ora le Fiamme Gialle di Gorizia stanno controllando documenti e dati informatici dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa.

Questo allo scopo di accertare le responsabilità e quante altre mascherine percolose siano tuttora in uso in Italia. Lo staff della Commissione per l’emergenza ha fornito tutto il suo supporto. Non è la prima volta che si verificano casi simili, di mascherine non norma. Solo qualche giorno fa sono state ritirate dal commercio le U-Mask model 21. Dai test, infatti, era emerso che non mantenevano inalterate le funzioni del filtro fino a 200 ore. Sempre la Guardia di Finanza, questa volta di Treviso, ha sequestrato 450 mila pezzi, mascherine provenienti dalla Cina. Queste non erano conformi alla legge, anzi, alcune avevano addirittura il marchio Ce contraffatto. Infine bisogna osservare che, secondo i dati dell’agenzia delle dogane, una mascherina su 10 che arriva in Italia, ffp2 o ffp3, non è originale, cioè non supera i filtraggi. Il 10% del materiale utilizzato non supera i controlli.