Irruzioni della Polizia agli eventi privati: è polemica in Spagna [VIDEO]

Nel Paese iberico si è fatto prepotente il dibattito dopo alcune recenti irruzioni da parte della Polizia Spagnola, a feste private. Il tutto naturalmente per via delle norme anti-covid che in Spagna, – come in Italia – vieta gli assembramenti.

Ha destato particolare scalpore un blitz della Polizia del 21 marzo scorso, effettuato senza mandato del giudice, in un appartamento di Madrid, dove erano presenti 14 persone: le attuali norme nella regione della capitale proibiscono riunioni di persone non conviventi in spazi privati chiusi.

Secondo quanto spiegato dal Ministero dell’Interno ai media spagnoli, si trattava di un alloggio turistico e non di una casa abitata. Un video pubblicato dai media spagnoli girato dall’interno dell’alloggio mostra una donna che si rifiuta di aprire la porta ai poliziotti, sostenendo che fossero senza mandato. Gli agenti, alla fine sfondano, la porta con un ariete. Per tutte le persone presenti, la polizia ha proposto sanzioni amministrative.

LEGGI ANCHE: I media francesi: “Tentativo di colpo di Stato in Niger”

Il blitz

Nove sono state arrestate per “disubbidienza” all’autorità, secondo El País. Vari giuristi consultati da questo quotidiano sostengono che blitz di questo tipo non sono giustificabili perché si tratta di violazioni di proprietà privata senza mandato giudiziario. Secondo dichiarazioni rilasciata oggi ai media dal ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska, l’operato della polizia è giustificato dal fatto che un alloggio turistico utilizzato “esclusivamente” per feste illegali non può essere considerato una “dimora” privata, e che il lavoro delle forze dell’ordine è “fronteggiare le violazioni della legge”, senza mai “mancare nel rispetto dei diritti fondamentali”.