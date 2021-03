Previsioni Meteo OGGI mercoledì 31 marzo | TEMPERATURE ESTIVE

Nella giornata di oggi mercoledì le previsioni meteo del 31 marzo. Al nord alta pressione e tempo soleggiato su tutti i settori, da segnalare qualche foschia di notte e al primo mattino su Valpadana e costa ligure. Al centro generale stabilità e bel tempo per l’intera giornata, pur con qualche annuvolamento diurno sull’Appennino. Al sud in prevalenza soleggiato e asciutto su tutte le regioni, pur con qualche sterile nube tra Sicilia e Calabria. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 31 marzo 2021.

📅 mercoledì #31marzo

🔔🟡 #allertaGIALLA per rischio idraulico nel bacino del basso Fortore, in Puglia.

ℹ L’allerta meteo-idro ti avvisa che potresti trovarti in situazioni di pericolo, consulta il bollettino 👉 https://t.co/8Qe62kdica#protezionecivile pic.twitter.com/4NaQ01ODXj

— Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) March 30, 2021