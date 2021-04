Oroscopo di giovedì 1 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 1° aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Il segno zodiacale dell’Ariete ha bisogno di energia ma non solo l’energia che può arrivare da un buon pasto, da qualche vitamina in più: l’energia che arriva dai buoni propositi perché sappiamo che questo è un segno zodiacale che si carica quando ha delle cose da fare, quando può svolgere la propria attività, quando non si sente bloccato e quindi dopo un inizio di anno faticoso Aprile inizia a dare delle buone speranze. Chi non cambia attività chiaramente non sarà al massimo, al top delle proprie aspirazioni, però chi si è fermato piano piano riesce ad elaborare delle strategie vincenti che tra aprile e maggio daranno anche buoni risultati. L’amore chiama: Venere è nel segno, difficile Non vivere un’emozione in questo periodo.

Toro

Il segno del Toro: Buongiorno, cerca di recuperare quello che hai fatto negli ultimi tempi, l’esperienza maturata negli ultimi due anni perché veramente sarà utile in questo 2021, prima o poi. Io penso che ci una grande voglia di ripartire. Venere sarà nel segno il prossimo mese: un’amicizia, un incontro che avviene in questi giorni è importante. Grande speranza per il futuro, qualche problema perché a volte tu sei troppo sincero e ti metti nei guai: attento a chi conosci, Non ti fidare di persone che possono esserti amiche ma poi magari riferiscono quello che dici a persone sbagliate o in modo sbagliato.

Gemelli

Il segno dei Gemelli può contare su stelle interessanti, con Giove Saturno e favorevoli. !uesta situazione astrologica oggi è comunque un pochino nervosa Perché non ti senti in perfetta forma. Ricordiamo che i Gemelli a volte hanno dei problemi anche di tipo articolare, un po’ perché si muovono tanto, Un po’ perché secondo la tradizione astrologica è così, poi naturalmente se ci sono problemi di un altro tipo, Comunque più importanti, si va dal medico e non dall’astrologo? Però prendiamola come curiosità. Certo è che in questo momento devi evitare distrazioni.

Cancro

Il Cancro ha una grande voglia di recuperare l’amore ma.. si può fare adesso? Allora, tecnicamente parlando Tutto è possibile, anzi, io dico sempre di seguire le stelle ma come consiglio, poi alla fine siamo noi che decidiamo. Temo però che tanti cancretti in questo momento Stiano rimettendo in discussione un sentimento: quelli che hanno una storia che va avanti da tempo devono recuperarla, quelli che sono soli non sentono grandi soluzioni. Insomma, è un momento di passaggio, ve l’avevo già detto: inizieremo a carburare a vedere qualcosa di molto importante già dal 14 aprile.