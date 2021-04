Oroscopo di mercoledì 31 marzo di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 31 marzo. E tu, di che segno sei?

Ariete

Penso proprio che molti nati sotto il segno dell’Ariete abbiano un bel progetto da varare. Io sono contento perché: avevo parlato di una primavera innovativa: le capacità sono singole, Quindi io posso avere un grande cielo però devo anche valere Ma la maggioranza dei nati Ariete non si ferma mai è sempre pronta ad affrontare nuove esperienze, quindi è difficile che non riesca in un progetto. Anche perché, diciamocelo chiaramente, Hai la testa dura e quando una cosa non va tu insisti. Venere e Sole sono a tuo favore e possono regalare anche emozioni vere.

Toro

Toro: pare che questa giornata sia un po’ contraria alle tue idee oppure il tuo fisico è stato messo alla prova. Allora attenzione Innanzitutto a non esagerare. Aprile Nella seconda metà darà un bel successo. Anno importante per ottenere un vantaggio rispetto agli ultimi due, Penso ad esempio a chi ha lavorato part-time, chi ha fatto praticantato. Magari Questo è l’anno in cui ti dicono: ok, Sei dei nostri! Se dici una cosa importante oggi va bene, ma attenzione perché potresti avere qualcuno contro.

Gemelli

I Gemelli in queste giornate sono molto intrigati e intriganti. Questo vuol dire che l’amore con Venere favorevole può tornare. È probabile che molti abbiano dovuto cambiare lavoro, o magari lo abbiano desiderato Perché dall’anno scorso ci sono delle novità quindi nuovi riferimenti, nuovi capi, nuove tensioni, forse anche una nuova organizzazione della tua vita da questo punto. In più C’è da dire che se cerchi un contratto, un accordo fisso, Giove aiuta. Giove aiuta anche l’amore: anno buono per chi poi vuole avere un figlio, convivere o sposarsi.

Cancro

Cancro: non devi pensare troppo al domani perché ho spiegato che c’è una fase di passaggio tra il 2020 e la seconda parte del 2021 che bisogna affrontare con una certa filosofia di vita, perché ora poco si muove quindi non abbiamo più i contrasti del 2020 ma non abbiamo neanche quella sicurezza che tu desideri resti ottenere. Favoriti i Cuori solitari che cercano Però amori senza impegno.