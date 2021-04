Bollettino coronavirus 2 aprile: 21.932 contagi, 481 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 2 aprile, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 21.932 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.649. Sono invece 481 le vittime in un giorno (ieri 501). Sono 331.154 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 356.085, quindi 25 mila in più. Il tasso di positività è del 6,6%, uguale a ieri.

Sono 3.704 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 23 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite – tornano a salire dopo tre giorni di calo -, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, sono 232 (244 ieri). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.704 persone, in calo di 245 unità rispetto a ieri.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.629.000, i morti 110.328. Gli attualmente positivi sono 565.295 (+1.816 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 2.953.377 (+19.620), in isolamento domiciliare ci sono 532.887 persone (+2.038).

In Campania curva contagi resta stabile,2057 positivi

Resta stabile, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore i casi positivi sono 2057 (722 sintomatici) su 18.513 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di incidenza era 11,55% oggi è pari all’11,11%. 57 i decessi – ;26 deceduti nelle ultime 48 ore, 31 deceduti in precedenza ma registrati ieri – e 2.979 le persone guarite. Cala anche se di poco l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, ieri 160 posti ed oggi 155. E cala anche l’occupazione dei posti letto in degenza : ieri 1586 mentre oggi 1558.

In Puglia 25 decessi e 2.044 nuovi contagi, 14,6% test

Oggi in Puglia, su 14.031 test analizzati, sono stati registrati 2.044 casi positivi per una incidenza del 14,6% (ieri era del 17,8%, con il record di contagi di 2.369 nuovi casi). Sono stati, inoltre, registrati 25 decessi (ieri 36). Oggi i ricoveri salgono a quota 2.142 (27 in più di ieri). Aumenta di 1.304 unità il numero dei guariti, passando dai 142.501 di ieri ai 143.805 odierni. I casi positivi sono stati registrati 776 in provincia di Bari, 137 in provincia di Brindisi, 194 nella provincia BAT, 336 in provincia di Foggia, 217 in provincia di Lecce, 415 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 34 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. I decessi sono 13 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.885.180 test, 143.805 sono i pazienti guariti e 48.747 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia registrato in oltre un anno di pandemia è di 197.425. Complessivamente sono morti 4.873 pugliesi.

Covid: Veneto, 1.567 nuovi casi e 29 morti da ieri

Sono 1.567 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, con un’incidenza del 3,92% sui 39.925 tamponi effettuati. Lo ha riferito oggi il presidente regionale Luca Zaia. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia è di 386.038. Gli attuali positivi sono 37.999. Si registrano 29 decessi, con il totale a 10.682. Nei rerparti ordinari sono ricoverati 1.931 pazienti, 13 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva i ricoverati sono 299 (+1).

Toscana, altri 26 morti, età media cala a 76,7 anni

Il rapporto Covid delle 24 ore della Regione segnala in Toscana altri 1.640 nuovi casi (crescita +0,8%, età media 44 anni) e 26 decessi (età media in calo su ieri a 76,7 anni) che portano il numero totale delle vittime censito a 5.406 dall’inizio della pandemia. Ora in Toscana sono 198.645 i casi di positività totali al Coronavirus, 1.640 in più rispetto a ieri (1.590 trovati con tampone molecolare e 50 da test rapido antigenico). Anche i guariti crescono dello 0,8% – sono stati 1.366 nelle 24 ore, tutte guarigioni complete, a tampone negativo – e raggiungono quota 164.563 persone. Gli attualmente positivi sono 28.676 (+0,9%) di cui i ricoverati sono 1.861 (+12 su ieri; 274 in terapia intensiva, in rialzo del +3,4% con nove pazienti in più). Gli altri 26.815 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o asintomatici (+236 su pari al +0,9%). Ci sono poi altre 37.612 persone (115 in meno, -0,3%) isolate in sorveglianza attiva delle Asl per contatti con persone contagiate.

Marche, 651 casi in 24h, rapporto positivi/test 21,6%

Ancora valori giornalieri alti di positivi nelle Marche: sono 651 quelli rilevati nell’ultima giornata tra le nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato sono stati testati 5.720 tamponi: 3.019 nel percorso nuove diagnosi (di cui 720 nello screening con percorso Antigenico) e 2.701 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati pari al 21,6%)”. Nel Percorso Screening Antigenico, in base ai 720 test, “riscontrati 49 casi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 7%”. Sui 651 positivi al molecolare le province di Ancona e Pesaro Urbino assorbono quasi un terzo a testa di contagi rispettivamente con 218 e 198 casi; seguono Macerata (141), Ascoli Piceno (48) e Fermo (17); 29 contagiati provenienti da fuori regione). Tra i casi 83 persone con sintomi. Quanto all’origine dei contagi, ci sono contatti in setting domestico (154), contatti stretti di casi positivi (231), in setting lavorativo (22), in ambiente di vita/socialità (2), screening percorso sanitario (1) e tre casi provenienti da fuori regione. Per altri 155 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

In Friuli Venezia Giulia 513 casi su 10.227 test

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 10.227 test effettuati sono state riscontrate 513 positività al Covid: 362 da 7.279 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 4,97%; 151 da 2.948 test rapidi antigenici (5,12%). I decessi registrati sono 14, ai quali si aggiungono due morti avvenute il 23 e il 24 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 81, mentre quelli in altri reparti decrescono a 634 (-18). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.338, con la seguente suddivisione territoriale: 710 a Trieste, 1.755 a Udine, 633 a Pordenone e 240 a Gorizia. I totalmente guariti sono 77.135, i clinicamente guariti 3.946, mentre quelli in isolamento scendono a 13.589. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 98.723 persone con la seguente suddivisione territoriale: 18.655 a Trieste, 47.705 a Udine, 19.328 a Pordenone, 11.935 a Gorizia e 1.100 da fuori regione.

In Calabria 465 nuovi positivi e 12 decessi

Dodici morti, una delle cifre più alte registrate da inizio pandemia, e 465 nuovi positivi al Covid in Calabria. Sono i dati che emergono dal bollettino quotidiano del dipartimento Salute della Regione. Il totale delle vittime sale a 835, mentre il rapporto tamponi-positivi è del 12,44% (ieri 13,29). Sul fronte ricoveri, calano di 2 quelli in area medica (406) ma aumentano dello stesso numero in terapia intensiva (36) e crescono di 165 gli isolati a domicilio (10.359). 288 sono i nuovi guariti (36.309) mentre i casi attivi passano dai 10.636 di ieri ai 10.801 di oggi. Anche oggi il maggior numero di casi giornalieri si è registrato in provincia di Cosenza seguita da Catanzaro (98), Reggio Calabria (93), Crotone (85) e Vibo Valentia (12). Ad oggi sono stati sottoposti a test 634.571 soggetti per un totale di 675.137 tamponi fatti con 47.945 positivi.

In Abruzzo 424 nuovi casi e sei decessi

Sono 424 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Si tratta del dato più alto delle ultime due settimane, dopo i numeri in caro registrati nei giorni scorsi. Tanti, però, i tamponi molecolari analizzati: 6.097. E’ risultato positivo il 6,95% dei campioni. Si registrano sei decessi: il bilancio delle vittime sale a 2.151. I nuovi positivi hanno età compresa tra 8 mesi e 94 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 91: 34 in provincia dell’Aquila, 10 in provincia di Pescara, 26 in provincia di Chieti e 21 in provincia di Teramo. I sei decessi, uno dei quali relativo ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl competente, riguardano persone di età compresa tra 61 e 87 anni: una in provincia di Teramo, quattro in provincia dell’Aquila e una in provincia di Pescara. In aumento gli attualmente positivi, che sono 10.340 (+199). I guariti sono 53.440 (+218). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 1.466 test antigenici. La località con più nuovi casi torna ad essere Pescara (34). Seguono L’Aquila (27), Avezzano (27) e Valle Castellana (20). Del totale dei 65.931 casi abruzzesi, 15.993 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+155), 16.925 in provincia di Chieti (+101), 17.153 in provincia di Pescara (+57), 15.158 in provincia di Teramo (+121) e 524 fuori regione (-11), mentre per 178 (invariato) sono in corso verifiche sulla provenienza.

In Basilicata 170 positivi e altri tre decessi

In Basilicata si registra oggi un lieve calo del numero delle persone ricoverate con il covid: sono 190 (tre in meno di ieri) delle quali solo 12 (una in meno di ieri) in terapia intensiva, quattro all’ospedale San Carlo di Potenza e otto al Madonna delle Grazie di Matera. Lo ha reso noto la task force regionale. Ieri sono stati analizzati 1.614 tamponi molecolari: 170 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 165 appartengono a residenti in Basilicata. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri tre decessi con il totale delle vittime lucane quindi salito a 434. Con 67 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 4.704 (4.514 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 14.154. Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 283.731 tamponi molecolari, 261.412 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 169.502 persone.

Articolo in aggiornamento