Finto medico vendeva polverine ‘magiche’ anti-Covid: i guadagni ammontano a migliaia di euro

Come per ogni grave malattia, c’è anche il malfattore di turno che prova ad approfittarsi dell’ingenuità e della sofferenza delle persone. In questo caso si tratta di un uomo che faceva intendere di essere in possessso delle abilitazioni necessarie per esercitare la professione di medico-chirurgo, omeopata-fitoterapeuta e di ricercatore biodinamico e riceveva ignari pazienti.

Ad alcuni dei suoi pazienti spediva in contrassegno, ‘polverine magiche’ a base di comuni erbe, ingenerando il convincimento che assumendole avrebbero curato i loro mali, tra cui il Covid 19. Ad interrompere l’attività illecita sono stati gli uomini della Guardia di Finanza di Rimini, che – al termine di una indagine avviata ai primi di marzo – lo hanno denunciato con l’accusa di esercizio abusivo della professione medica e truffa.

Sulla scorta dell’attività delle fiamme gialle il pubblico ministero riminese, Davide Ercolani ha anche acquisito una filmato dedicato al presunto ‘medico’ andato in onda ieri sera nella trasmissione televisiva ‘Striscia la Notizia’ e ha disposto la perquisizione e il sequestro del locale dove l’uomo esercitava eseguito oggi dai finanzieri. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato i preparati del sedicente medico, tra cui quello per il Covid-19, che ora saranno analizzati per individuarne il contenuto.

LEGGI ANCHE: Operatrice sanitaria positiva ma costretta a lavorare: otto gli anziani morti in una Rsa

Sequestrata anche la documentazione sulle spedizioni e i corrispettivi percepiti, che ammontano, a una prima ricostruzione, a migliaia di euro al mese. L’indagato non è stato in grado di esibire alcun attestato professionale o lauree abilitanti l’esercizio di pratiche medico-sanitarie.