Tragedia in un tunnel: treno deraglia, muoiono 50 persone, 144 feriti

In un tunnel a Taiwan un treno ha deragliato. A quanto pare il treno è entrato in collisione con una gru di manutenzione

Tragedia in Taiwan dove almeno 50 persone sono morte e 61 ferite per un treno deragliato in un tunnel. È quanto hanno fatto sapere i vigili del fuoco di Taiwan. Da quanto riportato dalle autorità, il terribile incidente è stato provocato da una tremenda collissione del treno con una gru usata per la manutenzione, scivolata da un terrapieno e finita sulle rotaie dove stava passando la locomotiva.

Dai dati divulgati dal vice ministro dei Trasporti Wang Kwo-Tsai, sono 144 i feriti, di cui 69 ricoverati in sei ospedali nei dintorni, mentre altri sono stati dimessi. «Si sospetta che il conducente del veicolo non avesse azionato il freno a mano e il mezzo è scivolato per 20 metri sulle rotaie», ha detto Feng Hui-sheng, vice direttore delle Ferrovie.

Leggi anche:—>Walter Biot, un filmato lo incastra: avrebbe fotografato 181 atti classificati

L’incidente

Sugli 8 vagoni viaggiavano 500 persone, in un giorno chiamato Tomb Sweeping Festival, una festività di 4 giorni in cui la gente va nei cimiteri per dare una sistemata alle tombe dei propri defunti. Tutti i passeggeri intrappolati nelle carrozze sono stati tirati fuori dal convoglio.

Leggi anche:—>Esplosione sul treno Roma-Lido, fumo, fiamme e passeggeri in fuga sui binari [VIDEO]

I soccorritori hanno svolto un lavoro durato molte ore per estrarre le persone rimaste intrappolate nel tunnel, servendosi di seghe per farli uscire dalle lamiere. Il luogo in cui è avvenuto l’incidente è vicino al Taroko National Park, meta turistica nota nel Paese. Molti dei passeggeri erano turisti o persone che tornava a casa per passare il weekend di festività che inizia proprio oggi, venerdì 2 aprile.