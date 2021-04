Nuovo assalto a Capitol Hill, auto forza posto di blocco: morti l’aggressore e un agente

Dalla sua pagina Facebook emerge come Noah Green sarebbe un seguace della Nation of Islam, un movimento afroamericano nato nel 1930, con sede a Detroit e autodefinitosi “setta islamica militante”. Lo riportano alcuni media, tra cui l’emittente Msnbc, citando fonti delle forze dell’ordine. Sul social ci sarebbero anche alcuni post in cui l’aggressore lamenta di aver perso il posto di lavoro e si definisce in cerca di una guida spirituale. Green avrebbe sofferto negli ultimi tempi di disturbi psichici. Lo riporta la Cnn citando fonti investigative che stanno indagando sui profili dell’uomo sui vari social media. Nelle ultime settimane Green avrebbe pubblicato in particolare alcuni post in cui diceva di avere paura dell’Fbi e della Cia.

Secondo una prima ricostruzione il conducente sarebbe sceso dal veicolo brandendo un coltello e sarebbe stato fermato dai poliziotti che hanno aperto il fuoco uccidendolo. L’uomo era stato trasportato in ospedale insieme ai due agenti investiti. Uno di questi, William “Billy” Evans, è deceduto dopo il ricovero, mentre le condizioni del secondo non sono ancora note. Alcune fonti delle forze dell’ordine affermano che uno degli agenti avrebbe subito una ferita da taglio, raggiunto da un fendente dell’aggressore. Le autorità avevano messo tutta l’area del Capitol per precauzione in lockdown anche se la prima indicazione è che si sia trattato di un episodio isolato, escludendo la pista terroristica.

