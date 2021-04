Previsioni Meteo DOMANI domenica di PASQUA 4 aprile | ATTENZIONE PIOGGE IMPROVVISE

Nella giornata di domani domenica di Pasqua le previsioni meteo del 3 aprile. Al nord nubi residue al mattino su Ovest Alpi con tendenza a miglioramento. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove. Al centro tempo in miglioramento salvo residua variabilità tra Abruzzo, basso Lazio e Sardegna, con residui fenomeni. Al sud spiccata variabilità con qualche pioggia sparsa alternata a schiarite; tendenza a miglioramento più deciso dal pomeriggio. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 4 aprile 2021.

nord:

Nubi irregolari a tratti intense, specie a ridosso dei rilievi, con residui deboli piovaschi al mattino sulle aree più occidentali ma con tendenza ad ampi rasserenamenti a parte qualche annuvolamento più persistente sulla Lombardia.

centro e Sardegna:

Condizioni di tempo instabile sulla Sardegna con nuvolosità estesa associata a rovesci e temporali. Miglioramento atteso dal pomeriggio a partire dalle aree più settentrionali.

Un po’ di nubi al mattino su basso lazio ed entroterra abruzzese, poi generale rasserenamento con qualche nube in serata sulle coste

meridionali del Lazio.

sud e Sicilia:

Molte nubi e deboli fenomeni sparsi ad inizio giornata sulle regioni peninsulari ma con aperture sempre più ampie ad eccezione della Calabria dove la copertura nuvolosa sarà più persistente. Velature al mattino sulla Sicilia seguite da un aumento della nuvolosità con fenomeni localizzati sul settore settentrionale.

temperature:

Minime in flessione al nord, Marche, Abruzzo ed Umbria. In tenue rialzo su Sardegna, Calabria e Sicilia. Stazionarie sul resto del paese. Massime in diminuzione al nord, ad eccezione della Liguria. in calo anche su Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia garganica. In lieve rialzo sui settori meridionali di Calabria e Sicilia. Senza variazioni di rilievo altrove.

venti:

Inizialmente deboli variabili al centro sud con tendenza a disporsi dai quadranti meridionali sulle aree ioniche ed a rinforzare e da nord est su quelle adriatiche con rinforzi più decisi.

Deboli orientali al nord con locali rinforzi sulla pianura.

mari:

Poco mossi il tirreno centromeridionale ad est ed il mar ligure, quest’ultimo con moto ondoso in intensificazione serale al largo.

Mossi i restanti bacini e fino a molto mosso al largo il mar adriatico dal pomeriggio.