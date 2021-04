Meteo Italia, ecco le previsioni dal 5 aprile al 2 maggio 2021

Prime due settimane vedono un abbassamento e poi una stabilizzazione delle temperature che si alzeranno definitivamente dal 19 aprile

Dal 5 all’11 aprile, le temperature subiranno una diminuzione in tutte le regione, anche se più ridotta nelle zone joniche. Per via di alcuni sequenziali fronti freddi dall’Europa centrale, vi saranno temperature al di sotto della media stagionale, soprattutto al centro-nord, con precipitazioni in particolare sul lato tirrenico e Sardegna.

Si vedrà un po’ di neve nelle zone alpine e appenniniche fino a quelle meridionali anche a quote relativamente basse. Non è escluso che nevichi anche sul settore nord della Sardegna. Tuttavia, ovunque vi saranno quantitativi di neve non significativi. Vi saranno anche brevi periodi di tempo soleggiato con temporanei aumenti delle massime; le minime resteranno invece al di sotto delle medie per tutto la fase e non si escludono occasionali gelate a settentrione e sul settore appenninico centrale.

Il periodo di maltempo e freddo terminerà nella seconda settimana che va dal 12 al 18 aprile 2021, grazie a un forte campo anticiclonico che interesserà il bacino centro-ovest del Mediterraneo e quindi anche il nostro Paese. Le temperature saranno soleggiate e stabili e le precipitazioni saranno al di sotto delle medie. Dal 19 al 25 aprile, le nostre regioni saranno interessate da correnti meridionali che porteranno a temperature sopra la norma, anche attenuate da una copertura nuvolosa.

La settimana dal 25 aprile al 2 maggio 2021

Durante la terza settimana che va dal 25 aprile al 2 maggio, le correnti calde provenienti da sud ovest dovrebbero intensificarsi formando una curvatura ciclonica di tipo moderato che porterà un’ampia copertura nuvolosa sulle regioni occidentali, soprattutto nella zona appenninica dove non è escluso possa piovere.

Le temperature resteranno ancora al di sopra della norma, soprattutto nel versante centro-sud adriatico per via dell’effetto foehn.