Bimbo nasce con tre peni: si tratta del primo caso di trifallia mai certificato

Un bambino, in Iraq a Duhok, è nato con tre peni. Si tratta del primo caso al mondo di trifallia. I suoi genitori lo avevano accompagnato in ospedale per via di un gonfiore allo scroto, ma poi si è scoperto che aveva tre peni. Il bimbo è stato operato nel 2020 e gli hanno asportato gli altri due peni formatisi senza uretra.

Ora, a distanza di un anno da quella operazione, il bambino è in un ottimo stato di salute. Secondo alcune stime, uno su 5-6 milioni di bambini nasce con due peni (si chiama difallia). Sono all’incirca 100 i casi di difallia nel mondo, secondo l’International Joutnal of Surgeru Case Reports.