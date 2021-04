Dentista positiva al Covid visitava i pazienti in ambulatorio

Mestrino, dentista visitava i pazienti in ambulatorio sapendo di essere positiva al Covid. Dopo una segnalazione, i carabinieri chiudono lo studio. Rischia una denuncia per epidemia colposa e una multa salatissima

Sanitari e virus, dopo l’operatrice positiva costretta a lavorare in una Rsa a Trapani, scoppia un nuovo caso. Una dentista, consapevole di essere positiva al Covid, continuava come se nulla fosse i pazienti nel suo ambulatorio. Succede a Mestrino, nel Padovano, e lo riporta Il Gazzettino. Tutto è partito dalla segnalazione di un paziente, che si è rivolto alle autorità facendo scattare i controlli. Dopo le verifiche, i carabinieri nei giorni scorsi hanno messo i sigilli allo studio medico della dottoressa Y.G. a Mestrino.

La professionista, dopo il tampone, era risultata positiva al Coronavirus. Il risultato del test era stato poi comunicato alle autorità sanitarie locali. Ma, anziché sospendere la propria attività per la quarantena in attesa di guarigione, la dentista ha continuato a ricevere e visitare pazienti nel suo ambulatorio. Esponendoli di fatto al rischio contagio. Per questo, oltre alla chiusura imposta dalle forze dell’ordine, la donna rischia una denuncia penale per epidemia colposa.

LEGGI ANCHE: “No al vaccino, non mi fido”: prof di infermieristica finito in rianimazione per Covid

Oltre ovviamente a provvedimenti disciplinari e pesanti sanzioni economiche da 500 a 5mila euro. I carabinieri del nucleo antisofisticazioni, appreso da un paziente dell’attività della dottoressa, hanno chiuso lo studio, situato all’ultimo piano di una palazzina di via Marco Polo. I militari hanno poi trasmesso tutta la documentazione raccolto all’Autorità giudiziaria, che dovrà ora valutare se ci sono gli estremi per esercitare l’azione penale.