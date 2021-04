Vaccini: L’Olanda sospende AstraZeneca per tutti

Dopo lo stop di ieri per le persone sotto i 60 anni, oggi l’Olanda ha interrotto temporaneamente l’uso del vaccino AstraZenca per tutte le età.

Secondo quanto riportato dal quotidiano nazionale, De Telegraaf, la scelta è stata fatta per evitare uno spreco di dosi. La decisione giunge all’indomani dell’annuncio di sospendere l’uso del siero per gli under 60 dopo nuove segnalazioni di gravi effetti collaterali.

LEGGI ANCHE: Regno Unito allenta le misure, Londra si avvia verso la “normalità” post Covid

Tra gli over 60 anni, che da ieri erano gli unici a poter essere vaccinati con il siero anglo-svedese, rimanevano solo 700 persone da immunizzare, ha proseguito il giornale spiegando che la sospensione degli appuntamenti anche per loro è legata alla necessità di evitare lo spreco del farmaco che sarebbe rimasto nelle fiale.