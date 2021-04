Aggredisce il vicino con una pinza e si butta dal 13esimo piano: morto

Tor Bella Monaca, 46enne aggredisce il vicino e lo colpisce alla testa con una pinza. Poi si butta dal 13esimo piano e muore. La moglie lo aveva lasciato da poco. L’uomo aveva precedenti per droga

Aggredisce il vicino di casa con una pinza, poi si butta dal 13esimo piano e muore. È successo nella notte in via Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca, frazione di Roma. L’uomo, un 46enne con precedenti per droga, era stato lasciato da poco dalla moglie. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, ieri notte, il 46enne ha suonato al vicino e l’ha colpito alla testa con una pinza.

Poi è fuggito salendo al 13esimo piano del palazzo. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. I militari dell’Arma non hanno avuto il tempo di fare nulla: dopo pochi minuti l’uomo si lanciato nel vuoto ed è morto.