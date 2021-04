Previsioni Meteo DOMANI martedì 6 aprile | ROVESCI A CARATTERE TEMPORALESCO

Nella giornata di domani martedì le previsioni meteo del 6 aprile. Al nord avvio soleggiato, ma con tendenza a progressivo aumento delle nubi su Centro-Ovest Alpi con neve dai 1200-1400 metri, asciutto altrove. Al centro sole prevalente, ma con tendenza ad aumento delle nubi verso sera, con qualche precipitazione su alta Toscana. Al sud molte nubi e qualche pioggia tra Sicilia e Calabria, più stabile altrove. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 6 aprile 2021.

nord:

All’inizio cielo molto nuvoloso su aree alpine, levante ligure, bassa Lombardia, restante triveneto ed Emilia-Romagna, con associate deboli precipitazioni sparse, più diffuse su settori friulano e romagnolo e nevose sui relativi rilievi oltre i 400-500 metri. Attesa una graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio con ampie aperture, eccezion fatta per l’area lombarda, dove le precipitazioni si esauriranno in serata. Sul resto del nord prevalenza di cielo sereno o caratterizzato dal transito di spesso velature, comunque in un contesto asciutto.

centro e Sardegna:

Sulla Sardegna mattinata all’insegna di annuvolamenti a tratti consistenti, seguiti dal pomeriggio da spazi di cielo sereno, a partire dal versante orientale dell’isola.

Estesa copertura compatta in rapida intensificazione mattutina su gran parte delle regioni peninsulari con deboli precipitazioni sparse, più diffuse dapprima sulle marche e poi, dal pomeriggio, anche sull’Abruzzo, nevose sulle relative zone appenniniche a partire dai 500 metri.

Da pomeriggio riduzione delle precipitazioni su toscana e poi nella sera su nord Marche, Umbria e Lazio centrosettentrionale con estesi rasserenamenti.

sud e Sicilia:

Sulla Sicilia cielo generalmente poco nuvoloso, ma con copertura in aumento dalla sera sul settore settentrionale e locali rovesci serale sulla porzione occidentale dell’isola. Molte nubi su Molise occidentale e regioni tirreniche peninsulari con deboli precipitazioni associate, più diffuse dalla sera sul settore tirrenico settentrionale calabrese.

Sul restante meridione iniziale scarsa nuvolosità. Seguirà un decisa intensificazione della copertura dal pomeriggio con lievi piogge fino alle ore notturne su restante territorio molisano, Puglia centrosettentrionale e Sicilia occidentale.

temperature:

Minime in calo sulla catena alpina e Sicilia occidentale. senza variazioni di rilievo su bassa Sardegna, Lazio, nord Campania, salento, Calabria e sul restante territorio siciliano. In aumento sul resto del paese. Massime in sensibile diminuzione al nord, Sardegna, Toscana, Umbria settentrionale e Marche, anche marcata su Valle d’asta, pianura lombarda, Emilia-Romagna e nord Marche.

In rialzo su coste ed entroterra di Abruzzo e Molise, nonché su Puglia, Basilicata centro-orientale, Calabria ionica e Sicilia.

Stazionarie altrove.

venti:

Ventilazione moderata orientale su coste nord adriatiche e pianura padana, dai quadranti settentrionali sul resto del nord, Toscana, Umbria e Marche, di provenienza meridionale sulle aree ioniche e dai quadranti occidentali sul resto del paese, con raffiche di burrasca o burrasca forte su regioni nord adriatiche, Sardegna ed al centro-sud peninsulare e mareggiate lungo le coste esposte.

mari:

Da molto mossi ad agitati mar di Sardegna, bocche di bonifacio e e tirreno centrale. Molto mosso il tirreno meridionale, ma con moto ondoso in ulteriore intensificazione serale.

Da mossi a molto mossi i restanti bacini.

Meteo mercoledì 7 aprile 2021:

Tempo ancora instabile con deboli precipitazioni sulle aree alpine, dorsale appenninica centrale ed al meridione, nevosi oltre i 500-700 metri. Atteso un deciso miglioramento pomeridiano con esaurimento dei fenomeni ed ampie aperture al nord e Sardegna, in estensione serale anche al resto del centro, Molise, Campania e Puglia settentrionale.

Meteo giovedì 8 aprile 2021:

Residui deboli rovesci al primo mattino su bassa Calabria e Sicilia nord orientale, ma in successivo rapido assorbimento con estese schiarite. Bel tempo altrove, seppur con nubi basse in arrivo serale su Liguria ed alta Toscana.

Meteo venerdì 9 aprile 2021:

Nuvolosità irregolare, a tratti intensa al nord e Sicilia, ma in un contesto asciutto parte qualche isolato piovasco atteso al mattino sul levante ligure.

Ancora stabile e ben soleggiato sul resto del paese. Nella giornata di sabato tempo in peggioramento al centro-nord con deboli precipitazioni dal pomeriggio, più diffuse e frequenti su Liguria di levante e Toscana.

Cielo sereno e poi caratterizzato dal passaggio di spesse velature al meridione e senza precipitazioni.