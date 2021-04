Caso Denise Pipitone, l’avvocato di Piera Maggio:«Abbiamo il risultato del test di Olesya». Il programma sarà registrato oggi

L’ora della verità su Olesya Rostova e Denise Pipitone si avvicina. Il programma “Lasciali Parlare“, trasmesso sul primo canale russo, mostrerà i primi esiti del gruppo sanguigno eseguiti su Olesya Rostova e quelli delle presunte madri della ragazza che ha detto di aver subìto un rapimento da bimba, condotta prima in un campo rom e poi in un orfanotrofio. È possibile seguire la trasmissione dal nostro Paese e il programma sarà registrato oggi, poi andrà in onda domani, 7 aprile.

L’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, ha detto all’Adnkronos:«ho appena ricevuto la comunicazione, via mail, dall’avvocato di Olesya, a questo punto parteciperò al programma russo. Ma non posso dire nulla nel merito». Alle 17 l’avvocato prenderà parte via Skype al programma russo in cui si saprà il contenuto della comunicazione sull’analisi del sangue di Olesya, che potrebbe essere Denise.

«Ho l’embargo sul contenuto», prosegue Frazzitta, «posso solo dire che trasmetteremo tutto in Procura a Marsala e i magistrati sanno cosa fare. Acquisiremo il dato dopo che la tv russa avrà trasmesso la trasmissione», dice e precisa: «Abbiamo ricevuto da parte dell’avvocato una mail di cooperation e di collaborazione, quello che ci aspettavamo e quindi parteciperò. Altro non posso dire».