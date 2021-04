Covid, rara variante A.27 identificata in Sardegna

Presso il laboratorio dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, è stata identificata una variante molto rara di SARS-CoV-2. La variante al momento, non era stata ancora segnalata in Italia ma era già presente in altri Paesi europei come Slovenia, Francia, Svizzera e Regno Unito.

La scoperta di A.27, questo il nome tecnico della variante trovata dal team del direttore del laboratorio del Policlinico Ferdinando Coghe in collaborazione con l’equipe del professor Germano Orrù, responsabile del servizio di Biologia Molecolare, è stata fatta il 18 marzo su 4 pazienti cagliaritani, dei quali uno deceduto, grazie ad una nuova piattaforma per il sequenziamento genico.