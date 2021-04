Lite in famiglia, lei rimane ferita, lui si suicida tagliandosi la gola

È accaduto verso mezzogiorno in un appartamento di Anzola Emilia, nel Bolognese. Una lite in famiglia che è sfociata in un suicidio.

Un uomo è morto, tagliandosi la gola con un coltello, mentre la moglie è rimasta ferita in modo non grave. Dentro casa c’erano anche i due figli piccoli della coppia, rimasti illesi. Secondo il racconto di alcuni operai del cantiere di ristrutturazione allestito all’esterno del condominio, si sarebbero sentite delle urla di aiuto provenire dall’appartamento al primo piano, poi un coltello volare fuori da una finestra.

Sono stati gli stessi operai a chiamare i carabinieri ed il 118, che hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo e soccorso la donna insanguinata al volto e trasportata all’ospedale maggiore.