Donna brutalmente aggredita di fronte ad un palazzo: l’indifferenza dei portieri [VIDEO]

Sono stati licenziati i due portieri di un palazzo di New York, per non essere intervenuti durante l’aggressione ad una donna asiatico-americana avvenuto il mese scorso. La 65enne è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata ripetutamente presa a pugni e calci, e il video delle telecamere di sorveglianza sembra mostrare il personale dell’edificio sulla 43esima strada, a Midtown Manhattan, che guarda senza intervenire.

La Brodsky Organization, proprietaria del palazzo, ha detto che i portieri hanno assistito la donna dopo che l’aggressore se n’è andato. In un filmato più lungo ottenuto dal New York Times, un addetto alle consegne sembra essere stato l’unico testimone quando è avvenuta l’aggressione. I portieri sono invece arrivati più tardi, si sono avvicinati alla porta e l’hanno chiusa. Quindi, dopo poco sono usciti. Il sindacato di categoria ha fatto sapere che i due hanno avviato un procedimento per contestare il licenziamento.