Oroscopo di mercoledì 7 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 7 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: parte in maniera interessante questa giornata. A mio avviso questa è una settimana in cui l’Ariete decolla. Ora, ricordo sempre che contano le potenzialità, Quindi io posso avere un grande oroscopo però poi se non so fare una cosa o mi ritiro, non va bene. Gli Ariete che hanno coraggio, che hanno professionalità, che possono rimettersi in gioco ora hanno un’occasione per farsi valere e questa è una grande differenza con il passato, perfino un’occasione per rivalersi se pensano di essere vittime di un’ingiustizia. Insomma, è arrivato il periodo giusto per prenderti qualche rivincita. Fine settimana molto interessante per l’amore.

Toro

Il Toro è stanco, arrabbiato. Yu parti sempre con buoni presupposti Ma qualcuno ti ha deluso anche per quanto riguarda il lavoro. Comunque ricordo sempre che le persone che hanno lavorato bene negli ultimi due anni, anche se ci sono stati problemi, adesso avranno un riconoscimento: anche se c’è stata un’interruzione per tutte le difficoltà che conosciamo che ci sono state in Italia e nel mondo, probabile che tra fine aprile e maggio arrivi una conferma. Quindi questo è un oroscopo in crescita, anche se la giornata di oggi è un po’ così così.

Gemelli

I Gemelli sentono crescere una una grande creatività. Io mi auguro che questa creatività si trasformi in volontà di azione, in modo che un progetto, un’idea possano diventare reali. Ricordo che adesso i pianeti veloci sono dalla tua parte: Giove e Saturno rappresentano una certa autorevolezza in questo cielo e chissà che già tu non abbia fatto un grande passo, un grande cambiamento negli ultimi tempi. L’amore può tornare: Venere è Attiva quindi questo è un periodo importante chi può fare degli incontri, chi ha già un amore ricambiato deve andare avanti.

Cancro

Cancro: non devi aspettare molto per avere delle risposte, è superata ormai la fine di marzo che è stata dal punto di vista fisico più pesante. Tuttavia questo inizio di aprile ti lascia tra Coloro che sono sospesi. Quindi tu vorresti fare delle cose però sei in attesa di risposte. Chissà quanti dovranno anche andare a parlare con un capo, con una persona che conta, per chiedere: scusa ma che devo fare? Che devo fare anche nel corso dei prossimi giorni? Perché non è un oroscopo “No” ma tu sembri in balia dei venti, delle situazioni che ti circondano e Questo naturalmente può portare anche nervosismo in amore.