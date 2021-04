Il nostro numero di cellulare potrebbe valere oltre 1.000 euro: controlla la sim

‘Se non vedo, non credo’: solitamente questo è il motto di tutti i ‘San Tommaso’, gli scettici che hanno bisogno di prove tangibili per credere in qualche verità. Adesso vi forniamo una prova schiacciante che vi lascerà sorpresi.

Potrebbe sembrare un argomento di ‘nicchia’ ma in realtà, le cosiddette ‘Sim d’oro‘ potrebbero essere inserite nei cellulari di ognuno di noi, essere usate quotidianamente e inconsapevolmente. Ogni persona potrebbe avere tra le mani una di queste sim e non riconoscere l’estremo valore.

Si parla, quindi, non solo di numeri di telefono ‘belli’ o ‘utili’, perché piacevoli da vedere e da ricordare, ma soprattutto ‘speciali’ per via del loro patrimonio che portano con se nella sequenza numerica che tutte le sim hanno, come codice identificativo.

Il mercato in questione, conosciuto già dagli appassionati, si chiama Top Numbers, questo il nome di una sequenza particolare dei nostri numeri di cellulare, ma sarebbe utile conoscerli per avere consapevolezza di essere in possesso di una ‘sim d’oro’ che potrebbe fruttare molto. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Sim d’oro: il nostro numero vale molti soldi?

Ogni giorno digitiamo numeri di telefono per chiamare parenti, amici, colleghi o altre persone con cui entrare in contatto. Noi stessi siamo in possesso di un numero di cellulare che identifica la nostra scheda telefonica ma sappiamo quanto vale?

In realtà, nel mondo dei Top numbers, c’è un numero che vale parecchi soldi e che potrebbe, di conseguenza e in modo del tutto casuale, farci entrare in una cerchia ristretta d’elité della telefonia e rivelarsi la nostra fortuna. Siete in possesso di questa ‘sim dalle uova d’oro‘?

Basta riconoscere se la sequenza numera rientra in quella fortunata per capire quanto vale il nostro numero e dopodiché passare agli step successivi che mettono il nostro numero alla mercé dei competitor, per realizzare il sogno nel cassetto di molti: quello di diventare ricchi.

Ecco la sequenza numerica fortunata

Come già detto, esistono dei numeri speciali che sono basati o su una ripetizione di cifre oppure su una scala. Sono delle perle rare nel mondo dei Top Numbers ma comunque ci sono, ed esistono e potrebbero proprio appartenere a noi, l’importante è saperli riconoscere.

I numeri con serie ripetitive non sono solo armonici e facili da ricordare ma sono di grande prestigio. La sequenza fortunata in questione sarebbe quella che deve questa ripetizione di cifre : 3XX3XX3XX3.

Nel caso in cui si dovesse possedere un numero che rispetta questa sequenza numerale, bisogna essere a conoscenza del suo valore di mercato che è davvero da capogiro perché ammonta a ben 420.000 euro. Esattamente è questo il valore che il nostro numero di cellulare potrebbe avere e così, a quel punto, potremmo decidere di venderlo.

Le strade per ‘vendere’ la nostra ‘sim d’oro’ potrebbero essere due: o inserire il nostro annuncio su siti di nicchia dove ci sono i competitor o gli appassionati a cui il nostro numero fa gola, oppure potremmo metterlo all’asta e offrire la nostra scheda dalla sequenza speciale al miglior acquirente.

In entrambi i casi, siamo certi, che senza aver fatto nulla di particolare ma solo vendendo la nostra scheda telefonica, potremmo ritrovarci con un ricco bottino. Controllare, per credere.