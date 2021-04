Oroscopo di giovedì 8 aprile di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox dell’8 aprile. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: tra giovedì e domenica deve fare una scelta importante, deve fare un passoo che conta. Queste sono giornate che non passano inosservate e quindi ci sarà chi magari finalmente affronta un problema che aveva rimandato da tempo, ci sarà anche chi semplicemente in questo momento ha bisogno di chiarire qualcosa in casa. Molto importante è ritrovare la forma e la forza fisica dopo anni piuttosto pesanti. I problemi economici, di lavoro non si risolvono dall’oggi al domani ma è già tanto sapere che sei sulla via giusta.

Toro

Toro: un po’ di serenità sarebbe da ritrovare, poi sappiamo che dal 14 arrivano dei pianeti che ti vogliono bene, quindi tutta la seconda parte di aprile è interessante. Forse per aiutare una persona ti sei ritrovato nei guai o magari per parlare in maniera sincera non hai messo in conto che forse la diplomazia dà più vantaggi: ora è importante trovare un po’ di serenità. Questa di giovedì è una giornata a forte così come gli inizi della settimana sono stati pesanti.

Gemelli

Cari Gemelli, siete molto vigorosi, lo sarete sempre di più. Io sono convinto che questo anno con Giove e Saturno favorevoli prima o poi vi darà una bella novità e questa luna nei rapporti con gli altri, anche nelle relazioni, è abbastanza interessante. Dico “abbastanza” perché oggi è dissonante quindi va bene il contatto con gli altri ma attenzione alle distrazioni: perfino nell’utilizzo di mezzi meccanici oppure semplicemente nel fare una cosa Cerca di non distrarti.

Cancro

Il Cancro riprende quota. Dalla prossima settimana finalmente Venere inizia un transito più dolce. Tanti dalla fine di marzo stanno cercando di trovare un buon equilibrio. Questo mese di aprile è stato molto faticoso fino ad oggi dalla fase di grande attenzione che hai vissuto Nel 2020,allora posso dire questa fase che stai vivendo Non è pesante però per tutti coloro che proprio visto il 2020 di Fermo Ora vogliono cercare di ripartire. Ripartenza in vista anche se la fase più cruciale per la discussione di accordi, il rinnovo di contratti ci sarà da metà maggio però già da metà aprile qualcosa si muove.