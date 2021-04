Si rifiuta di servire da bere e gli incendiano il bar: due arresti

Colleferro (Roma), si rifiuta di servire da bere a due clienti dopo le 18 e loro gli incendiano bar. Indagini “lampo” dei carabinieri: in manette un 35enne e un 45enne con precedenti

Si rifiuta di servire da bere a due clienti per rispettare le norme anti-Covid e loro gli incendiano il bar. È quanto accaduto a un 51enne proprietario di un locale nel centro di Colleferro, in provincia di Roma. Il barista ieri sera si è rifiutato di servire da bere dopo le 18 a due uomini, di 35 e 45anni, entrambi con precedenti. I carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno avviato un’indagine “lampo” che ha portato all’arresto dei due per incendio aggravato dai futili motivi.

I militari, insieme con i colleghi dell’Aliquota Radiomobile, sono intervenuti alle 4 di questa notte trovando la parte anteriore del bar avvolto dalle fiamme, prontamente spente dai vigili del fuoco. Nel corso delle indagini, hanno verificato che intorno 2.30 avevano controllato i due individui nel centro cittadino senza valide ragioni, sanzionandoli per la violazione del coprifuoco. Avvertito il proprietario e raccolto le prime notizie utili, i carabinieri, grazie alla profonda conoscenza del territorio, li hanno immediatamente rintracciati nell’abitazione di un conoscente.

LEGGI ANCHE: Sospesi dall’asilo i figli di un “no mask” denunciato per molestie a Bonaccini

Qui gli agenti hanno anche sequestrato loro i vestiti ancora impregnati di benzina. Portati in caserma, i carabinieri hanno visionato dapprima le immagini riprese dalla videocamera del bar che aveva ripreso il 35enne mentre cospargeva il pavimento di benzina e poi un’altra telecamere che aveva ripreso il 45enne mentre riempiva due bottiglie di benzina. I due sono stati arrestati.