L’immunologa Viola: «Contagio avviene al chiuso, allentare restrizioni all’aperto». Ecco cosa ha scritto in un post su Facebook

L’immunologa Antonella Viola dell’Università di Padova, in un post su Facebook propone di allentare le restrizioni all’aperto, poiché il contagio da Coronavirus avviene principalmente al chiuso. Viola spiega che «studi effettuati in Cina, in Irlanda e in varie altre parti del mondo dimostrano che il contagio da Sars-CoV-2 avviene in luoghi chiusi. Questi dati ci spingono a chiedere di allentare le misure all’aperto, ora che la bella stagione lo consente».

L’immunologa prosegue nella sua proposta spiegando: «Potremmo permettere ai ristoranti di servire solo all’aperto, con tavoli ben distanziati o a chi si occupa di fitness di organizzare corsi di gruppo nel parco. Insomma usiamo i dati nel modo giusto: per ripartire. Da circa un anno ripeto che il contagio si verifica al chiuso e che all’aperto il rischio è così basso da poter essere considerato irrilevante. Un anno fa lo dicevo sulla base della logica (e degli studi pregressi ovviamente), mentre ora abbiamo i dati che ce lo confermano», chiosa.

Lo studio

E in effetti, uno studio recente eseguito in Irlanda ha fatto emergere che su mille, un solo caso di Covid 19 può essere ricollegato al contagio all’aperto. Quest’anno in Irlanda, fino al 24 marzo si sono registrati 232.164 contagi: di questi, 262 da trasmissione all’aperto, che rappresentano lo 0,1% del totale.

Uno studio cinese su 1.245 contagi ha rilevato che solo 3 persone avevano contratto il virus all’aperto e che stavano chiacchierando tra loro senza indossare la mascherina. Secondo l’Università della California, le possibilità di contrarre il Covid19 in un luogo chiuso sono 19 volte maggiori che all’aperto.