Ecco le prime foto degli effetti del vaccino sulle cellule umane

Per la prima volta, fotografati gli effetti del vaccino Oxford AstraZeneca sulle cellule umane

Per la prima volta, fotografati dall’Università di Oxford gli effetti del vaccino AstraZeneca sulle cellule umane. In colture di cellule, il suddetto vaccino porta a produrre proteine sosia della Spike ( principale mezzo con cui il Covid aggredisce le cellule). L’esperimento, portato avanti da un team di esperti dell’Università di Oxford guidato da Teresa Lambe con l’università di Southampton, é ora sulla rivista ACS Central Science. Le proteine prodotte dalle cellule imitano quelle del Covid originario stimolando così il sistema immunitario a creare anticorpi specifici.

L’esperimento ha confrontato le immagini della proteina Spike che si produce sulla superficie della cellula esposta al vaccino, con quelle della proteina Spike del Covid 19. Tramite la criomicroscopia elettronica, è stato possibile catturare moltissime immagini delle cellule in vitro esposte al vaccino AstraZeneca. Successivamente le hanno predisposte in un’immagine chiara della proteina Spike sulle cellule umane.

Dall’analisi degli zuccheri che ricoprono parzialmente la superficie delle proteine emerge che quella prodotta dalle cellule assomiglia a quella del virus. Tutto ciò significa, per gli esperti, che il vaccino può portare le cellule a creare copie simili alla proteina Spike del SarsCov2: «Il nostro studio aiuta a vedere come funziona il vaccino di Oxford. Questo vaccino, che usa un adenovirus come vettore virale, fa quindi il suo lavoro», chiosano i ricercatori.