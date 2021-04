Rossana Di Bello, ex sindaco di Taranto, muore di Covid a 64 anni. Era da giorni in rianimazione all’ospedale Moscati

Rossana Di Bello, ex sindaco di Taranto è morta oggi a 64 anni per complicazioni da Coronavirus. La donna era ricoverata da giorni in rianimazione all’ospedale Moscati. Lascia una figlia e il marito. Rossana era laureata in biologia, ed è stata la prima donna sindaco tarantina dal 2000 al 2006. È stata assessore regionale di Forza Italia negli anni ’90.

Dopo la notizia, in molti hanno espresso il proprio cordoglio, anche tramite social. Nel 1993 Rossana Di Bello fondò a Taranto il primo club pugliese di Forza Italia e ne divenne presidente. Dopo Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce nel 1998, Rossana Di Bello è stata il secondo sindaco donna in Puglia, primo sindaco donna nella storia di Taranto.

Il 30 aprile 2000 fu eletta con il 57,5% dei voti e fu riconfermata il 3 aprile 2005 con 57,8% dei voti. Il 18 febbraio 2006, dopo una condanna in primo grado a un anno e quattro mesi per abuso di ufficio e falso ideologico in un’indagine sull’affidamento della gestione dell’inceneritore alla società Termomeccanica, diede le sue dimissioni dall’incarico di sindaco. La Corte d’Appello poi l’assolse.