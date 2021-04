Piano riaperture: a maggio al ristorante solo con prenotazione, a teatro con tampone

Si sta lavorando a delle possibili riaperture a maggio. Si potrebbe concedere ai ristoranti di riaprire su prenotazione, a teatro con tampone

Mentre si preme per riaprire, se si dà un’occhiata ai dati pandemici c’è il timore di fare la fine della Sardegna, che da zona bianca in 3 settimane è finita in zona rossa. Venerdì 16 aprile, come sempre, ci sarà una riunione per analizzare l’andamento del Covid 19 e stabilire i colori delle varie regioni. Nel frattempo, con l’abolizione della zona gialla fino al 30 aprile, l’indice Rt è sceso a 0,6% a settimana. Un ottimo trend, ma ci vogliono ancora 3 settimane per raggiungere la zona sicura e, come ha detto il ministro Speranza, «bruciare le tappe significherebbe vanificare il lavoro fatto sinora».

Il governo non fa alcuna previsione sulle date, procedendo con cautela, mentre Draghi pressa telefonicamente le aziende farmaceutiche per la consegna dei vaccini e Bruxelles. Dal punto di vista dei vaccini sembra che il nostro Paese stia recuperando: lo scopo è raggiungere mezzo milione di dosi al giorno perché, come dimostra quanto sta accadendo in Uk, il Paese può uscire dalle misure restrittive solo con vaccinazioni massicce.

Possibili riaperture

Intanto il pressing è molto alto da parte anche di forze interne alla maggioranza ma soprattutto da titolati di bar, ristoranti, teatri, palestre, molto penalizzato dalla pandemia. Oggi ci sarà una riunione del Cts con il ministro Franceschini per valutare possibili protocolli atti a consentire la riapertura di cinema e teatri.

Il 30 aprile scade il decreto, e la prossima settimana si valuterà in base ai dati. Ai primi di maggio si potrebbe consentire a ristoranti e bar di riaprire, forse pure di sera, ma solo su prenotazione e se il locale è dotato di tavoli all’aperto. Un allentamento potrebbe essere consentito anche a cinema e teatri con prenotazione, tampone eseguito 48 ore prima o se si sono già ricevute le due dosi di vaccino. Si stanno eseguendo valutazioni anche per stadi di calcio e tennis.

Intanto oggi riaprono le scuole e il ministro Speranza ha detto:«A due mesi dalla fine della scuola noi abbiamo fatto una scelta, quel piccolo tesoretto che abbiamo accumulato grazie alle misure su questo mese lo mettiamo sulla scuola, dando il segnale che la scuola è l’architrave del nostro Paese».