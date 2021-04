Elisa in lutto: la cantante piange gli zii morti per Covid

Sul profilo Instagram di Elisa compaiono spesso post simpatici e divertenti, ma nelle ultime ore hanno colpito le parole usate dalla cantante per esprimere tutto il dolore per il lutto subito: i suoi cari zii sono morti a causa del Covid.

Zio Franco e zia Dani, così Elisa Toffoli chiama i suoi amati zii venuti a mancare nelle ultime ore a causa di un virus che si sta portando via tantissima gente. La cantante, originaria di Trieste, ha ricordato così le due persone che l’hanno avviata alla carriera musicale e che sono scomparse dopo aver contratto il Covid.

Le parole di Elisa sono piene di dolore e, allo stesso tempo, di immagini felici che la ritraggono insieme a quegli zii così all’avanguardia che, fin da subito, intuirono che la nipote poteva avere un talento. Furono loro, infatti, ancor prima dei genitori della Toffoli, a decidere di metterla sul palcoscenico e di permetterle di dare sfogo a tutto il suo estro. Grazie allo zio Franco e alla zia Dani, Elisa ha così iniziato a cantare e comporre fino a diventare uno delle interpreti più apprezzate e stimate degli ultimi tempi.

Elisa, il dolore per la morte degli zii

“È ancora quasi impossibile accettare che questo Covid vi abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente”: inizia con queste parole il triste post di Elisa, che ha deciso di condividere con i suoi fan una serie di immagini felici che la ritraggono, piccola, insieme ai suoi amati zii.

“Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni – ha continuato a raccontare lei – . Zia, insieme alla mamma e a Felice mi hai aperto una finestra sul palcoscenico, sull’arte, sull’immaginazione, sull’arte della trasformazione”.

“È stata una fortuna immensa poter essere lì con voi mentre costruivate i vostri spettacoli e assorbire quell’energia creativa e quel senso di potere e di magia che emanavate – si legge ancora nel lungo post che Elisa ha dedicato agli zii scomparsi – . È lì che ho iniziato a decidere che avrei deciso, che avrei ascoltato quello che avevo dentro. Lì ho imparato che era possibile farlo”.

Grazie all’intuizione e all’estro di zio Franco e zia Dani, Elisa Toffoli si è avvicinata al mondo dell’arte comprendendo, giovanissima, che quella sarebbe stata la sua strada.

“Avete brillato, eravate liberi. Fortissimi nelle vostre umane fragilità, pieni di coraggio. Avete cambiato le regole del gioco – ha scritto ancora Elisa, dipingendo due persone all’avanguardia e piene di talento – . Siete stati un esempio. Eravate l’avanguardia, le possibilità, lo sguardo sul mondo e nella mente creativa, in un Friuli dei primi anni Settanta, in una provincia che non ha mai potuto costringervi a essere chi non eravate”.

“L’avete piegata. Avete scavalcato barriere di ogni genere, in nome della libertà e dell’arte. Dei giganti. Sempre tornerò ai vostri occhi concentrati, ai vostri volti sognanti, sempre mi ispireranno. Ma la cosa più preziosa e immortale è il vostro spirito – ha concluso la cantante – . Esprimersi. Cantare. Ballare. Essere. Vivere. Piangere. Ridere. Questo si tramanda e questo rimane. Per sempre”.

Infine, una promessa per quegli zii strappati alla vita dal Covid ancora troppo giovani. “Continuerò per me stessa, e anche per voi. Come prima e di più – ha concluso Elisa – .La vita ci racconterà tutti, non le parole. Buon Viaggio nella Luce, Zia Dani e Zio Franco, sarete sempre con noi”.

In tanti si sono stretti attorno a lei per esprimerle cordoglio e vicinanza in un momento così difficile.