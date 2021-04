Un Posto al Sole, anticipazioni di lunedì 12 aprile: battuta d’arresto

La soap campana Un Posto al Sole ritorna lunedì 12 aprile su Rai Tre al consueto appuntamento dopo Via dei Matti alle ore 20:45. Il nuovo appuntamento regalerà grandi colpi di scena ai telespettatori soprattutto dopo il finale roboante della puntata di venerdì. Scopriamo subito cosa accadrà ai protagonisti di Palazzo Palladini e del Caffè Vulcano.

Le indagini di Franco

Nella puntata di lunedì 12 aprile di Un Posto al Sole, Franco Boschi indagherà sempre di più sulla figura di Ernesto Gargiulo. Quest’ultimo, dopo averlo colpito con una chiave inglese al capo, sarebbe l’indiziato numero uno circa il sabotaggio ai cantieri. Quando Franco ne parla con Roberto Ferri, quest’ultimo sembrerebbe però essere titubante. Per Ferri, Gargiulo, sarebbe uno degli operai più longevi e per tale motivo non sembrerebbe essere una minaccia. Fortunatamente, però, i prossimi appuntamenti regaleranno degli ennesimi colpi di scena che andrebbero a far più chiarezza anche intorno alla figura di Pietro Abbate.

Leggi anche -> Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 aprile: Speranza travolge Vittorio

Battuta d’arresto

Il nuovo appuntamento di Un Posto al Sole che andrà in onda alle 20:45 di lunedì 12 aprile vedranno anche protagonisti Michele e Silvia. I due coniugi, dopo un allontanamento brusco delle scorse settimane, sembrerebbero aver ritrovato un clima più disteso e più familiare. Nonostante tutto, però, i fan assisteranno ad un ennesimo colpo di scena nel loro rapporto. Una nuova battuta d’arresto sembrerebbe compromettere la loro serenità e soprattutto quella di Rossella. I fan della soap campana, infatti, si troveranno dinanzi ad un ennesimo momento di tensione fra i due che sembrerebbero non trovare la pace tanta auspicata e desiderata.

La stessa Rossella, infatti, non sta attraversando un bel periodo soprattutto dopo l’ultimo confronto duro con Clara. Quest’ultima, quando ha provato a parlare a Rossella scusandosi di quanto accaduto con Patrizio, è stata critica aspramente dalla pseudo nemica in quanto si sarebbe stufata di vederla sempre come la povera vittima sacrificata. La Curcio, infatti, sta attraversando un momento abbastanza complesso anche perché si ritrova ai ferri corti con Alberto Palladini. Quest’ultimo, dopo aver provato a sottrarle il piccolo Federico, si è ritrovato poi a rischio. Clara si è rivolta a Giulia Poggi e al sostegno legale di Niko. Per tale motivo, la situazione a Palazzo Palladini, sembrerebbe essere piuttosto complessa ed intricata.

Un Posto al Sole e l’arrivo di Speranza

Un Posto al Sole è anche il luogo delle nuove accoglienze. Infatti nell’ultima puntata di venerdì, Vittorio Del Bue stizzito e scocciato si è ritrovato ad accogliere la nipote insolente della cara Mariella.

Leggi anche -> Un posto al sole, ritorna Marina? Nina Soldano rompe il silenzio, verità inaspettata

La ragazza, Speranza, è la figlia di Espedito, nonché cugino della moglie di Guido, arriverà nella vita di casa Del Bue sbaragliando tutte le vicende familiari. La sensualità della ragazza, però, sembrerà essere anche abbastanza utile per risollevare l’umore del caro Vittorio che dopo la partenza di Alex non ha nascosto il suo crescente malumore.