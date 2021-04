Tina sparita da Uomini e Donne, appare su Instagram: eccola diversa, nuovo look

Una delle protagoniste assolute della televisione italiana è sicuramente Tina Cipollari. La donna, da alcune settimane, non è nel programma di Maria De Filippi. Per tale motivo i fan si sono preoccupati in quanto non è ancora chiaro il motivo per cui sia assente. Un giorno fa,l’opinionista di Canale 5 ha pubblicato delle Instagram Stories in cui appare bellissima e strepitosa più che mai. Scopriamo subito lo scatto in cui in molti avrebbero notato anche un cambio look.

Il ritorno su Instagram

Tina Cipollari, circa un giorno fa ha pubblicato delle Instagram Stories in cui appare davvero bellissima e in ottima forma. Con un taglio di capelli leggermente diverso rispetto al solito, l’opinionista di Canale 5, finalmente, dopo giorni di assenza dai social è ritornata a farsi apprezzare dai fan su Instagram. Scopriamo subito la foto che subito è stata presa d’assalto dai suoi migliaia di follower.

Leggi anche -> Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 12 aprile: Gemma Galgani in preda ad una crisi

Bella più che mai

Nonostante Uomini e Donne continua ad andare con grande successo di pubblico, una delle grandi assenti della trasmissione di Canale 5 è sicuramente Tina Cipollari. Quest’ultima, sebbene sia assente e non possa commentare le vicende di Gemma Galgani e di tutti gli altri protagonisti, si è resa protagonista di una Instagram Story trasmessa un giorno fa.

Molti sono i fan che sui social network hanno avuto modo di apprezzare la donna e sono in molti che avrebbero commentato alla sua storia chiedendole il motivo per cui non stia partecipando al programma di Maria De Filippi. Si spera che, dietro questa assenza, la donna possa ritornare a sedere al fianco di Tinì Cansino e Gianni Sperti per commentare le vicende del trono over e del trono classico. Nello scatto qui presente, si può notare come la Cipollari nonostante non possa essere apprezzata in televisione, risulta bellissima più che mai anche in una foto sui social. La vamp di Viterbo, infatti, con capelli più lisci e più corti rispetto al solito, avrebbe comunque fatto breccia nel cuore dei suoi tantissimi sostenitori.

Tina Cipollari e il rapporto con Maria De Filippi

Se dietro l’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne ci siano state anche delle ipotesi da parte dei fan circa un suo eventuale litigio con la produzione di Canale 5, ciò sarebbe da smentire. Infatti, l’opinionista, in diverse interviste ha sempre dichiarato quanto segue: “Maria ha avuto l’intuizione di farmi diventare una delle prime opinioniste della televisione e poi altri programmi hanno cominciato a copiarci. Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra”.

Leggi anche -> Alessandra e Giancarlo stanno ancora insieme? Cosa è successo fra i due dopo il trono over di Uomini e Donne

La Cipollari, quindi, non ha mai nascosto la sua gratitudine e felicità di poter lavorare con la De Filippi e con tutto il gruppo di lavoro del programma di Canale 5.